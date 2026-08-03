Veterán Džeko sa vracia do Bundesligy. Stále som hladný po úspechu, hovorí

Edin Džeko v drese Schalke.
Edin Džeko v drese Schalke. (Autor: TASR)
TASR|3. aug 2026 o 15:42
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Bosniansky útočník chce svojmu tímu pomôcť aj po postupe do najvyššej súťaže.

Bosniansky futbalový útočník Edin Džeko bude pokračovať v kariére aj po postupe FC Schalke 04 do najvyššej nemeckej súťaže.

Štyridsaťročný veterán podpísal s klubom nový ročný kontrakt. Informovala o tom agentúra DPA.

Džeko pôvodne nechával svoju budúcnosť po MS s reprezentáciou Bosny a Hercegoviny otvorenú. V Schalke bude aj naďalej nosiť dres s číslom desať.

„Od zimy som tu zažil skvelé mužstvo a fantastických fanúšikov. Postup do Bundesligy patrí k vrcholom mojej kariéry. Bolo to výnimočné,“ uviedol Džeko.

„Futbal ma celý život robí šťastným a motivuje ma. Stále som hladný po úspechu a chcem mužstvu pomôcť aj v Bundeslige.“

Bosniansky kanonier prišiel do Gelsenkirchenu v zime z ACF Fiorentina. V jarnej časti sezóny sa podieľal na góle v priemere každých 67 minút a výrazne prispel k návratu Schalke medzi nemeckú elitu.

„Bol oporou, obľúbencom fanúšikov a svojou osobnosťou na ihrisku i mimo neho išiel ostatným príkladom. V rozhovoroch bolo jasné, že v ňom stále horí oheň,“ povedal riaditeľ profesionálneho futbalu v Schalke Youri Mulder.

Džeko sa v novom ročníku stretne aj so svojím bývalým spoluhráčom Robinom Gosensom, ktorý takisto posilnil Schalke. Obaja spolu pôsobili vo Fiorentine.

Džeko získal v roku 2009 s VfL Wolfsburg titul nemeckého majstra a o rok neskôr sa stal najlepším strelcom Bundesligy.

Počas kariéry pôsobil aj v Manchestri City, AS Rím, Interi Miláno a Fenerbahce Istanbul.

Bundesliga

    Edin Džeko v drese Schalke.
    Edin Džeko v drese Schalke.
    Veterán Džeko sa vracia do Bundesligy. Stále som hladný po úspechu, hovorí
    dnes 15:42
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