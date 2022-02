Pred desiatimi rokmi hviezdil v Bardejove. Brazílčan Azevedo prestúpil do Trnavy

TRNAVA. Novou posilou fortunaligového futbalového klubu FC Spartak Trnava sa stal Dyjan Carlos de Azevedo. Tridsaťročný brazílsky krídelník, ktorý prišiel z Baníka Ostrava, podpísal zmluvu na jeden a pol roka s opciou. Informoval o tom oficiálny web Spartaka. Na Slovensku už pôsobil V Baníku pôsobil Azevedo od roku 2014, s výnimkou hosťovania v druholigovom FC Paríž. S Baníkom zažil vypadnutie, aj postup späť do ligy. Na severe Moravy odohral 145 prvoligových zápasov s bilanciou 22 gólov a 17 asistencií.

"Vraciam sa na Slovensko po dlhých rokoch. Spomínam na to, bola to dobrá skúsenosť pre mňa. Idem do klubu, ktorý poznám a som veľmi rád, že som v Spartaku," povedal po podpise zmluvy Dyjan Azevedo.

Brazílsky krídelník prišiel do Európy pred 11 rokmi do mládežníckeho tímu Honvéd Budapešť. Následne na jeseň roku 2011 prestúpil do Moldavy nad Bodvou a o rok neskôr do druholigového Bardejova. Tam si urobil dobré meno a po roku a pol si ho ako najlepšieho strelca jesennej časti druhej ligy vyhliadol tréner František Komňacký do Ostravy.

"Na tomto štadióne som už hral pred štyrmi rokmi, keď sme tu s Ostravou vyhrali v priateľskom zápase. Teraz sa teším, že tu budem doma a pred našimi fanúšikmi, ktorí sú veľmi podobní tým ostravským. Spartak má kvalitné mužstvo so silnými individualitami a má to dobre rozohrané nielen v lige, ale aj v pohári. Chcel by som pomôcť v naplnení cieľov. Vážim si, že si ma vybral tréner, vložil vo mňa dôveru a je to zároveň aj zodpovednosť,“ dodal Azevedo. Náhrada za Cabrala Príchod skúseného futbalistu prišiel po tom, ako klub opustil iný Brazílčan Saymon Cabral. Dvadsaťročný talentovaný futbalista bol v Trnave na hosťovaní z brazílskeho FC Avai. Prikývol však na ponuku FC Khorfakkan v Spojených arabských emirátoch.