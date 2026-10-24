Dunajská Streda si buduje priepastný náskok. Ružomberok cestuje domov s debaklom

Futbalisti Dunajskej Stredy sa radujú z víťazstva.
Futbalisti Dunajskej Stredy sa radujú z víťazstva. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 20:46
ShareTweet0

Líder tabuľky si vypracoval štvorgólový náskok za 33. minút.

Niké liga - 12. kolo

Dunajská Streda - Ružomberok 5:0 (4:0)

Góly: 5. Gagua (Trusa), 15. Nemanič (Trontelj), 23. Trusa, 33. Ramadan (Trusa), 71. Trontelj (Šafranko)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v 12. kole Niké ligy nad MFK Ružomberok jednoznačne 5:0.

Líder tabuľky si vypracoval štvorgólový náskok za 33. minút.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti Dunajskej Stredy sa radujú z víťazstva.
    Futbalisti Dunajskej Stredy sa radujú z víťazstva.
    Dunajská Streda si buduje priepastný náskok. Ružomberok cestuje domov s debaklom
    dnes 20:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Dunajská Streda si buduje priepastný náskok. Ružomberok cestuje domov s debaklom