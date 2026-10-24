ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
24.10.2026 o 19:00
12. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
-53' minúta
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Poláček, Halíček.
Prenos
-53
Úvodné zostavy:
DAC 1904 Dunajská Streda: Filipe – Trontelj, Blažek (C), Nemanič, Jukleröd – Owusu, Ouro, Bationo, Ramadan – Trusa, Gagua.
Náhradníci: Ivačič – Kabić, Gruber, Šafranko, Sylla, Diongue, Kačaraba, Jenčuš, Csóka.
Tréner: Robert Klauss
MFK Ružomberok: Krajčírik – Köstl, Marušin, Mojžiš – Kostka, Luterán, Bačík, Selecký – Tučný, Hladík (C), Hranoš.
Náhradníci: Húska – Koubek, Lavrinčík, Chobot, Buchvaldek, Jevoš, Grgić, Kelemen, Boďa.
Tréner: Jaroslav Köstl
Rozhodca: Kráľovič – Poláček, Halíček.
DAC 1904 Dunajská Streda: Filipe – Trontelj, Blažek (C), Nemanič, Jukleröd – Owusu, Ouro, Bationo, Ramadan – Trusa, Gagua.
Náhradníci: Ivačič – Kabić, Gruber, Šafranko, Sylla, Diongue, Kačaraba, Jenčuš, Csóka.
Tréner: Robert Klauss
MFK Ružomberok: Krajčírik – Köstl, Marušin, Mojžiš – Kostka, Luterán, Bačík, Selecký – Tučný, Hladík (C), Hranoš.
Náhradníci: Húska – Koubek, Lavrinčík, Chobot, Buchvaldek, Jevoš, Grgić, Kelemen, Boďa.
Tréner: Jaroslav Köstl
Rozhodca: Kráľovič – Poláček, Halíček.
V 12. kole Niké ligy privíta Dunajská Streda na svojom trávniku Ružomberok.
Hostia z Ružomberka sa v minulom kole predstavili v Komárne, kde zvíťazili gólom Vojtěcha Hranoša 1:0. Bol to pre nich prvý bodový zisk na ihriskách súperov v aktuálnom ligovom ročníku. Liptákom patrí s deviatimi bodmi priebežné desiate miesto.
Domáca Dunajská Streda v prvej polovici základnej časti najvyššej súťaže nenašla premožiteľa, čo potvrdila aj uplynulý víkend víťazstvom v Žiline 3:2. O góly tímu zo Žitného ostrova sa postarali Matej Trusa, Bálint Csóka a Ammar Ramadan. DAC doteraz vybojoval dvadsaťšesť bodov a tak sa nachádza na čele ligovej tabuľky s päťbodovým náskokom pred druhou Žilinou a treťou Trnavou.
Obidva tímy sa stretli zatiaľ raz, konkrétne v prvom kole, kedy sa pod Čebraťom zrodila remíza 1:1. Pre DAC išlo o jeden z dvoch doterajších prípadov v tejto sezóne Niké ligy, kedy nebodoval naplno. Druhú remízu si pripísal so Spartakom Trnava.
Hostia z Ružomberka sa v minulom kole predstavili v Komárne, kde zvíťazili gólom Vojtěcha Hranoša 1:0. Bol to pre nich prvý bodový zisk na ihriskách súperov v aktuálnom ligovom ročníku. Liptákom patrí s deviatimi bodmi priebežné desiate miesto.
Domáca Dunajská Streda v prvej polovici základnej časti najvyššej súťaže nenašla premožiteľa, čo potvrdila aj uplynulý víkend víťazstvom v Žiline 3:2. O góly tímu zo Žitného ostrova sa postarali Matej Trusa, Bálint Csóka a Ammar Ramadan. DAC doteraz vybojoval dvadsaťšesť bodov a tak sa nachádza na čele ligovej tabuľky s päťbodovým náskokom pred druhou Žilinou a treťou Trnavou.
Obidva tímy sa stretli zatiaľ raz, konkrétne v prvom kole, kedy sa pod Čebraťom zrodila remíza 1:1. Pre DAC išlo o jeden z dvoch doterajších prípadov v tejto sezóne Niké ligy, kedy nebodoval naplno. Druhú remízu si pripísal so Spartakom Trnava.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body