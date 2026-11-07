Dunajská Streda pôsobí nezastaviteľne. Proti Košiciam predviedla veľký obrat

Ammar Ramadan.
Ammar Ramadan. (Autor: REUTERS)
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Sportnet, TASR|7. nov 2026 o 19:54
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DAC zvíťazil v Niké lige v šiestom zápase v rade.

Niké liga - 14. kolo

FC DAC Dunajská Streda - FC Košice 3:2 (1:2)

Góly: 10. Magda (vlastný), 80. Šafranko, 86. Ramadan – 7. Kakay, 20. Maraš

Rozhodovali: Choreň – Hancko, Bobko, ŽK: Kakay, Dimun, Sovič (všetci Košice)

Diváci: 4780.

DAC: Filipe – Csóka, Blažek, Nemanič, Jukledor – Owusu, Ouro, Bationo (73. Šafranko), Ramadan – Trusa (80. Sylla), Gagua (89. Kačaraba)

Košice: Kira – Magda, Moore, Damjanovič (89. Mateáš) – Kakay, Dimun (55. Sovič), Lichý, Gallovič (46. Palumets), Madleňák – Maraš (69. Kahvič), Rehuš (55. Seguchi)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda potvrdili post lídra Niké ligy. V sobotňajšom zápase 14. kola Niké ligy doma zdolali Košice 3:2.

DAC odvrátil hrozbu prvej prehry v sezóne. O víťazný gól sa v 86. minúte postaral vydarenou strelou Ammar Ramadan.

DAC využil zakopnutie Slovana Bratislava, ktorý iba remizoval doma s Trenčínom 2:2, a tabuľku vedie už s desaťbodovým náskokom pred úradujúcim majstrom.

Košice išli do vedenia už v 7. minúte, Rehuš postupoval dopredu z pravej strany, dobre časovanou loptou našiel Kakaya, ktorý s prispením pravej tyče poslal loptu do siete – 0:1.

Vedenie hostí však netrvalo dlho, v 10. minúte Owusu našiel v strede Gaguu, ktorého strelou cez Magdu vyrovnal.

V 20. minúte Košice druhýkrát v zápase viedli, po prudkom centri Madleňáka skóroval Maraš. Vyrovnať mohol Trusa v 40. minúte, ale jeho strelu z prvej Kira bravúrne vyrazil.

V druhom polčase bola Dunajská Streda aktívnejšia, ale proti dobre brániacemu súperovi sa dlho nevedela presadiť.

V 69. minúte Sovič mohol pridať aj tretí gól, ale z päťky prestrelil odkrytú bránu. V 79. minúte prišlo vyrovnanie, center Csóku poslal hlavou do brány Šafranko – 2:2.

Záverečný tlak Dunajskej Stredy priniesol aj tretí gól, Ramadan krásnou strelou prekonal Kiru v 86. minúte a rozhodol o víťazstve 3:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Ammar Ramadan.
    Ammar Ramadan.
    Dunajská Streda pôsobí nezastaviteľne. Proti Košiciam predviedla veľký obrat
    dnes 19:54
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