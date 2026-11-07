Dunajská Streda pôsobí nezastaviteľne. Proti Košiciam predviedla veľký obrat

Niké liga - 14. kolo
FC DAC Dunajská Streda - FC Košice 3:2 (1:2)
Góly: 10. Magda (vlastný), 80. Šafranko, 86. Ramadan – 7. Kakay, 20. Maraš
Rozhodovali: Choreň – Hancko, Bobko, ŽK: Kakay, Dimun, Sovič (všetci Košice)
Diváci: 4780.
DAC: Filipe – Csóka, Blažek, Nemanič, Jukledor – Owusu, Ouro, Bationo (73. Šafranko), Ramadan – Trusa (80. Sylla), Gagua (89. Kačaraba)
Košice: Kira – Magda, Moore, Damjanovič (89. Mateáš) – Kakay, Dimun (55. Sovič), Lichý, Gallovič (46. Palumets), Madleňák – Maraš (69. Kahvič), Rehuš (55. Seguchi)
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Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda potvrdili post lídra Niké ligy. V sobotňajšom zápase 14. kola Niké ligy doma zdolali Košice 3:2.
DAC odvrátil hrozbu prvej prehry v sezóne. O víťazný gól sa v 86. minúte postaral vydarenou strelou Ammar Ramadan.
DAC využil zakopnutie Slovana Bratislava, ktorý iba remizoval doma s Trenčínom 2:2, a tabuľku vedie už s desaťbodovým náskokom pred úradujúcim majstrom.
Košice išli do vedenia už v 7. minúte, Rehuš postupoval dopredu z pravej strany, dobre časovanou loptou našiel Kakaya, ktorý s prispením pravej tyče poslal loptu do siete – 0:1.
Vedenie hostí však netrvalo dlho, v 10. minúte Owusu našiel v strede Gaguu, ktorého strelou cez Magdu vyrovnal.
V 20. minúte Košice druhýkrát v zápase viedli, po prudkom centri Madleňáka skóroval Maraš. Vyrovnať mohol Trusa v 40. minúte, ale jeho strelu z prvej Kira bravúrne vyrazil.
V druhom polčase bola Dunajská Streda aktívnejšia, ale proti dobre brániacemu súperovi sa dlho nevedela presadiť.
V 69. minúte Sovič mohol pridať aj tretí gól, ale z päťky prestrelil odkrytú bránu. V 79. minúte prišlo vyrovnanie, center Csóku poslal hlavou do brány Šafranko – 2:2.
Záverečný tlak Dunajskej Stredy priniesol aj tretí gól, Ramadan krásnou strelou prekonal Kiru v 86. minúte a rozhodol o víťazstve 3:2.