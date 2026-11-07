ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a FC Košice dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
07.11.2026 o 18:00
14. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
Pekný sobotný podvečer, vítam vás pri sledovaní zápasu 14. kola Niké ligy, v ktorom si DAC 1904 Dunajská Streda zmeria sily s FC KOŠICE. Oba tímy sa stretli aj pomerne nedávno, keď sa dohrával zápas tretieho kola. Dunajská Streda vtedy na košickom trávniku zvíťazila tesne 1:0, keď sa o jediný gól stretnutia postaral Bationo.
DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajská Streda prežíva vydarený ročník a po 13 odohraných stretnutiach kraľuje ligovej tabuľke. Na konte má 35 bodov za jedenásť víťazstiev a dve remízy, pričom ešte ani raz neokúsila trpkosť prehry. Futbalisti DAC naposledy nastúpili na ihrisku Banskej Bystrice, kde zvíťazili 2:0. Ofenzívnymi ťahúňmi Dunajskej Stredy sú Matej Trusa a Ammar Ramadan, ktorí majú na konte zhodne po deväť presných zásahov.
FC KOŠICE: Košičania sa nachádzajú na piatom mieste so ziskom 18 bodov a bilanciou štyroch víťazstiev, šiestich remíz a troch prehier. V uplynulom kole triumfovali na ihrisku Trenčína vysoko 5:0. Najlepším strelcom je Aleksa Maraš, ktorý sa v aktuálnom ročníku presadil osemkrát.
DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajská Streda prežíva vydarený ročník a po 13 odohraných stretnutiach kraľuje ligovej tabuľke. Na konte má 35 bodov za jedenásť víťazstiev a dve remízy, pričom ešte ani raz neokúsila trpkosť prehry. Futbalisti DAC naposledy nastúpili na ihrisku Banskej Bystrice, kde zvíťazili 2:0. Ofenzívnymi ťahúňmi Dunajskej Stredy sú Matej Trusa a Ammar Ramadan, ktorí majú na konte zhodne po deväť presných zásahov.
FC KOŠICE: Košičania sa nachádzajú na piatom mieste so ziskom 18 bodov a bilanciou štyroch víťazstiev, šiestich remíz a troch prehier. V uplynulom kole triumfovali na ihrisku Trenčína vysoko 5:0. Najlepším strelcom je Aleksa Maraš, ktorý sa v aktuálnom ročníku presadil osemkrát.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
4
2
7
13:25
14
P
R
V
V
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body