Niké liga - 15. kolo
FC DAC Dunajská Streda - KFC Komárno 3:0 (2:0)
Góly: 10. a 58. Trusa, 23. Ramadan (z 11m). Rozhodovali: Reuc - Pacák, Poruban, ŽK: 19. Blažek, 33. Udvaros - 12. Palán, 35. Tamás, 79. Šimko
Diváci: 6 929
DAC: Filipe - Csóka, Blažek, Nemanič, Jukleröd (37. Kapanadze) - Owusu, Ouro (77. Kabič), Bationo (77. Diongue), Ramadan - Trusa (77. Sylla), Gagua (24. Udvaros)
Komárno: Pindroch - Šmehyl, Šimko, Vlasenko, Palán (72. Bayemi) - Tamás (87. Vass), Kiss (72. Ožvolda), Domonkos, Masaryk - Žák (90. Havrylenko) - Sylvestr (87. Oppong)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prezimujú na čele tabuľky Niké ligy.
Post jesenného majstra si zaistili už tri kolá pred prestávkou, keďže po nedeľňajšom domácom triumfe nad rivalmi z KFC Komárno 3:0 majú pred druhým Slovanom Bratislava už desaťbodový náskok.
Pre hráčov DAC to bola už siedma výhra v lige v sérii, trinásta celkovo, pričom body stratili iba pri dvoch remízach.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Dunajská Streda ovládla aj šieste žitnoostrovské derby. Výbornú formu potvrdili opäť Matej Trusa s Amarom Ramadanom, ktorí strelili góly žlto-modrých. Dunajská od úvodných minút prebrala iniciatívu.
V 10. minúte Ramadan prenikol po ľavej strane a výborne našiel pred bránou Trusu, ktorý zblízka poslal loptu do siete - 1:0. V 16. minúte mohol DAC zvýšiť svoje vedenie, no Šimko vykopol strelu Oura na bránkovej čiare.
V 23. minúte Tamás v pokutovom území fauloval Gaguu, za čo rozhodca nariadil pokutový kop. Ramadan jedenástku bezpečne premenil, DAC však prišiel o gruzínskeho hráča, keďže si pri páde po faule poranil rameno.
V 33. minúte musel nútene striedať aj Jukleröd, ktorý si privodil svalové zranenie. V 42. minúte Ramadan výborne vysunul Trusu, ktorý sa pokúsil zakončiť zblízka, ale Pindroch bravúrne zakročil. Ešte pred prestávkou trafil Kapanadze brvno.
II. polčas:
Druhý polčas začali aktívnejšie hostia, napriek tomu v 57. minúte Owusuho strela letela tesne nad bránu.
O minútu neskôr Pindroch vyrazil Ramadanovu strelu, lopta sa od Šimka dostala k Trusovi, ktorý ju zblízka poslal do prázdnej brány - 3:0. Gól ešte dlho skúmal VAR, napokon ho však uznal.
V 76. minúte opäť skvele zasiahol Pindroch, ktorý zmaril šancu Owusuho. O dve minúty neskôr sa blysol aj pri príležitosti Kabiča. Dunajská Streda si trojgólové vedenie ustrážila a pripísala ďalšie víťazstvo.