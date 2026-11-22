Do konca jesennej časti ostávajú ešte tri kolá, ale DAC Dunajská Streda je už jesenným majstrom. V 15. kole Niké ligy v derby o Žitný ostrov zdolal Komárno 3:0.
Žlto-modrí opäť dominovali a nepribrzdili ich ani dve zranenia v prvom polčase.
V tabuľke vedú pred bratislavským Slovanom o desať bodov.
Santa Claus nie je zajac
Dunajská Streda bude zimovať na čele najvyššej súťaže po prvý raz v histórii. Tréner Robert Klauss však už viackrát zdôraznil, že zatiaľ tabuľku nesleduje.
„Pre klub je to samozrejme veľká vec. No u nás v Nemecku sa hovorí, že Santa Claus nie je veľkonočný zajac. Je iné, ak ste na prvom mieste na Vianoce alebo počas Veľkej noci,“ poznamenal kouč Dunajskej Stredy na pozápasovej tlačovej konferencii.
Od vzniku slovenskej ligy sa však za 33 sezón zatiaľ stalo iba desaťkrát, že jesenný majster nezískal titul.
Naposledy v sezóne 2014/2015, keď bola lídrom Žilina, no na konci sezóny sa tešil Trenčín.
SEZÓNA
Jesenný líder
Majster
1995/96
Trnava
Slovan
1996/97
Trnava
1. FC Košice
1997/98
Trnava
1. FC Košice
1998/99
Trnava
Slovan
2002/03
Slovan
Žilina
2003/04
Banská Bystrica
Žilina
2005/06
Artmedia
Ružomberok
2007/08
Žilina
Artmedia
2010/11
Žilina
Slovan
2014/15
Žilina
Trenčín
„Jesenný titul je fajn, je to prestíž, ale nič to neznamená. Sme skúsené mužstvo a tréner nám prízvukuje, že pokaziť si to môžeme len sami,“ vravel po zápase Matej Trusa.
Pracovne aj ľudsky
Ten dal Komárnu dva góly. Oba z tesnej blízkosti. „Milujem všetky typy gólov. Mojou úlohou je byť sústredený na správny výber miesta,“ podčiarkol Trusa.
V 10. minúte dorážal loptu do brány po presnej prihrávke Ammara Ramadana.
V 58. minúte skóroval po tom, čo brankárovi Branislavovi Pindrochovi vykopol prakticky z rúk loptu vlastný spoluhráč Martin Šimko.
Dlho sa skúmalo, či gól bude platiť, lebo pred strelou Ramadana, ktorú Pindroch vyrazil, bol Trusa v ofsajde, no napokon rozhodca Marián Ruc situáciu zrejme posúdil tak, že išlo už o samostatnú akciu.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Komárno
Po uznaní gólu sa Trusa radoval spolu s Ramadanom. „Navzájom si tie šance vytvárame a ponúkame. Čo viac chceš, keď sa ti darí pracovne a funguje to ešte aj ľudsky,“ poznamenal Trusa.
Sýrsky útočník zaznamenal v zápase jeden gól, keď v 23. minúte premenil penaltu.
Aktuálne obaja hviezdni útočníci Dunajskej Stredy dali po 11 gólov a kraľujú v tabuľke strelcov.
„Máme skvelé mužstvo, mám fantastických spoluhráčov, tréneri mi veria a ja už z dačoho dám gól,“ usmieval sa po zápase Trusa.
Mal výbornú náladu, vtipkoval. Na margo takmer sedemtisícovej návštevy a predzápasového chorea aj s pyrotechnikou poznamenal: „Na chvíľu sa človek cíti ako futbalista.“
Musia sa naučiť zabíjať
Komárno po zmene trénera prehralo prvý raz. „Dunajská Streda je v dobrej forme, padá im všetko, ale my sme im to uľahčili,“ skonštatoval obranca KFC Martin Šimko.
Pred tretím gólom domácich spravil veľkú chybu, v podstate on prihral loptu Trusovi.
„Bol som nejaký dezorientovaný. Myslel som si, že útočník je za mnou a Braňo ešte loptu nemá. Beriem to na seba,“ vravel Martin Šimko.
„Súper má extrémnu individuálnu kvalitu, ale my sme boli na začiatku extrémne ustráchaní. Proti Dunajskej Strede musíte byť presní. Ak nie ste, oni to dokážu potrestať, sú najlepší v prechodových fázach,“ upozorňoval tréner Komárna Pavol Gregora.
Komárno chcelo sťažiť úlohu favoritovi, ale aj keď sa jeho hráči párkrát dostali do sľubných pozícií, nevedeli z nich nič vyťažiť.
„Musíme sa naučiť zabíjať aj my,“ vyhlásil tréner Gregora.
Dvaja nedohrali
Dunajskostredčania sa však po zápase nemohli tešiť úplne bezstarostne, stretnutie totiž nedohrali dvaja hráči pre zranenie.
Gruzínec George Gagua nešťastne dopadol na rameno pri akcii, po ktorej nasledoval pokutový kop, a zlomil si kľúčnu kosť. Čaká ho operácia a ešte sa nedá odhadnúť, ako dlho bude mimo.
Nór Simen Jukleroed si zase privodil menšie svalové zranenie a pravdepodobne do konca jesene si už nezahrá.
DAC sa však popasoval s touto situáciou. Nathan Udvaros aj Tsotne Kapanadze naskočili do zápasu veľmi dobre.
„Som hrdý na Nathana Udvarosa, ktorý nastúpil vo veľmi náročnom momente, keď sa hralo hore-dole. Naskočil výborne. Postupne sme ho budovali, tiež bol po zranení. Vieme, čo je v ňom,“ vyzdvihol tréner Klauss.
„Zatiaľ sa zdá, že Dunajskú Stredu by mohlo pribrzdiť iba nejaké väčšie množstvo zranených hráčov. Zatiaľ im vychádza všetko výsledkovo, ale aj herne. Nebol tam pokles výkonnosti,“ poznamenal v štúdiu televízneho vysielania Voyo expert Marek Sapara.