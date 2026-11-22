Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a KFC Komárno dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
22.11.2026 o 18:00
15. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Pacák, Poruban – Kišš – Ziemba – Malárik.
Prenos
Dunajská Streda je naďalej suverénnym lídrom tabuľky slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. Naposledy zvíťazila 3:2 nad Košicami a pred Slovanom Bratislava a Žilinou má už desaťbodový náskok. Čeliť bude Komárnu, ktoré v 13. kole prvýkrát v sezóne vyhralo, keď vonku porazilo Trnavu 2:1. Na triumf nadviazalo aj v minulom kole a pred reprezentačnou pauzou vyhralo doma 2:0 nad Michalovcami. DAC však napriek tomu bude jasným favoritom a bude chcieť zopakovať úspešný súboj z pôdy súpera, kde v auguste vyhrala 3:0.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 15. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia FK DAC 1904 Dunajská Streda a KFC Komárno. Zápas sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
9
4
2
33:15
31
V
R
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
9
4
2
39:27
31
V
V
V
R
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
8
4
3
29:18
28
V
V
P
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
25:26
21
R
V
P
V
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
4
2
9
12:26
14
P
P
P
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
4
2
9
14:29
14
P
P
P
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
3
9
13:30
12
P
P
V
P
V
11
AS TrenčínAS Trenčín
15
2
5
8
16:32
11
R
R
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body