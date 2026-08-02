ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 2. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
02.08.2026 o 17:00
2. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Prajem peknú nedeľu všetkým fanúšikom futbalu!
Najvyššia slovenská futbalová súťaž odštartovala minulý víkend a už pokračuje druhým kolom. V Niké lige bude chcieť na úspešnú minulú sezónu nadviazať DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý obsadil konečné druhé miesto. Súperom Dunajskostredčanov bude staronový účastník najvyššej súťaže, MFK Dukla Banská Bystrica, víťaz uplynulého ročníka MONACObet ligy.
DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajskostredčania začali ligovú sezónu remízou 1:1 proti Ružomberku. Prvý gól zápasu zaznamenal Ammar Ramadan, ktorý bol v minulej sezóne najlepším strelcom Dunajskej Stredy.
MFK Dukla Banská Bystrica: Banskobystričanov čakal hneď na úvod ťažký oriešok. S majstrovským Slovanom prehrali vysoko 0:4.
Najvyššia slovenská futbalová súťaž odštartovala minulý víkend a už pokračuje druhým kolom. V Niké lige bude chcieť na úspešnú minulú sezónu nadviazať DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý obsadil konečné druhé miesto. Súperom Dunajskostredčanov bude staronový účastník najvyššej súťaže, MFK Dukla Banská Bystrica, víťaz uplynulého ročníka MONACObet ligy.
DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajskostredčania začali ligovú sezónu remízou 1:1 proti Ružomberku. Prvý gól zápasu zaznamenal Ammar Ramadan, ktorý bol v minulej sezóne najlepším strelcom Dunajskej Stredy.
MFK Dukla Banská Bystrica: Banskobystričanov čakal hneď na úvod ťažký oriešok. S majstrovským Slovanom prehrali vysoko 0:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
4
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
5
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
10
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body