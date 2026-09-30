Silná obec z okolia Bratislavy sa ako nováčik stavia okresným mestám. Odvážne pôjde aj do Nitry

Tretia liga Západ má odohraných už osem jesenných kôl a dnes sa dá definitívne potvrdiť, že jej noví účastníci sú veľkým prínosom.
Nie však len nezadržateľný a ambiciózny nováčik zo západniarskej štvrtej ligy FC Nitra, ktorý najťažšiu skupinu tretej ligy vedie s náskokom už siedmich bodov práve pred druhým novicom MŠK Púchov, ktorý hral vlani druhú ligu, no v hornej polovici tabuľky figuruje aj druhý nováčik OFK Dunajská Lužná.
Veľká dedina od Bratislavy má na priebežnej siedmej priečke dokonca rovnaký počet dvanásť bodov, ako piata Myjava, na trávniku ktorej prehrala hneď v treťoligovej premiére (1:3), hoci na Kopaniciach viedla do 51. minúty 1:0.
Inak, Dunajská Lužná mala dvanásť bodov aj presne takto pred rokom, po ôsmom kole štvrtej ligy BFZ, ktorú nakoniec vyhrala so sedembodovým náskokom pred druhým Bernolákovom.
„Vtedy sme po mojom príchode prechádzali na štyri tréningy týždenne a káder ešte len budovali a dotvárali. Rovnako, ako novú hernú koncepciu,“ vrátil sa k úvodu postupovej sezóny tréner OFK Dunajská Lužná Marián Tóth, ktorý trénoval pred dvomi rokmi treťoligové Malacky a súťaž veľmi dobre pozná.
„V Dunajskej Lužnej máme výborné podmienky, mužstvo trénuje na kvalitnom trávniku hlavného štadióna, v lete sme ho vhodne posilnili, preto verím, že v lepšej polovici tabuľky sa budeme pohybovať čo možno najvyššie,“ uviedol kouč pre Sportnet ešte po zápase tretieho kola Nové Zámky – Dunajská Lužná 1:1, keď hostia viedli až do 82. minúty.
Septembrová posila z Nitry
Hoci ho v lete škrel jeden nedotiahnutý príchod ofenzívnej posily z druhej ligy, 7. septembra mu do košiara pribudol pred stretnutím OFK Dunajská Lužná – ŠK 1923 Gabčíkovo tvorivý stredopoliar z FC Nitra Marek Výbošťok, ktorého okamžite zaradil do základnej zostavy.
„S Marekom Výbošťokom prebehla istá neoficiálna komunikáciu už v lete, no vtedy bol ešte zmluvne viazaný s Nitrou, preto sme do oficiálnejšieho kontaktu vôbec ani nešli.
Začiatkom septembra som však dostal informáciu, že ho Nitra uvoľnila, preto sme o neho prejavili okamžite záujem. Je to pre nás výborná posila nielen do súťaže, ale aj do kabíny, preto som veľmi spokojný, že sme jeho príchod dotiahli.
Aj na tomto príklade jasne vidieť, že Nitra je dnes niekde úplne inde a hráč, ktorý je z FC uvoľnený, je pre nás dobrou posilou.
Jednoducho, momentálne sú pod Zoborom podmienky nie že na druhú ligu, ale podľa mňa aj na Niké ligu. Pokiaľ to klubu vydrží po všetkých stránkach, za dva roky môže byť naozaj tam, kam historicky patrí,“ zaprognózoval si lodivod dediny, ktorá nastúpi v krajskom meste v predposlednom jesennom kole.
„Zápas v Nitre je síce ešte priďaleko, čo sa týka prípadných zranení či trestov za karty, no keď to mám povedať jedným slovom, určite tam pôjdeme odvážne.
Už len preto, že favorizovaná Nitra má veľmi kvalitných ofenzívnych hráčov, ktorých - ak by sme púšťali až do vlastnej šestnástky - bolo by to priam smrtiace.“
Vlaňajší šampión bratislavskej štvrtej ligy sa pred sezónou posilnil o treťoligistov Radoslava Dujavu z Rače, Adama Čecha a Patrika Karmana z Malaciek, Patrika Bartoša z Gabčíkova, Miroslava Kondrašova z béčka Petržalky, Viktora Straku z Trenčína B, Adama Meliša z Jupie Banská Bystrica, no a brankár Krištof Botló prišiel zo štvrtoligového Kalinkova.
Na zápasy proti mestám sa tešia
„I keď nás čaká do konca jesene ešte niekoľko ťažkých súperov, verím, že nepreženiem, keď poviem, že sa pokúsime zabojovať o piate miesto po jesennej časti.“
Žlto-modrý nováčik sa prezentuje aj na ihriskách súperov otvoreným futbalom.
„Ako nováčik v náročnej súťaži, do ktorej pribudol nielen vlaňajší druholigista Púchov, ale aj Nitra, ktorá je ekonomickým zázemím minimálne na druholigovej úrovni, ak nie vyššie, prehnane veľké očakávania sme mať nemohli.
Vedel som však, že naše mužstvo je pripravené dobre, preto sme sa na konfrotnácie s mestkými klubmi doslova tešili. Nakoniec, doterajšie náročné zápasy umožňujú našim hráčom posúvať sa stále na vyššiu úroveň.“
Dávajú málo gólov
Nováčik má pri bilancii 3 – 3 – 2 skóre 9:8. „Veď práve, najväčším naším problémom je premieňanie šancí. Mužstvo si totiž šance dokáže vypracovať, lenže neraz nepremeníme ani tie vyložené. A to je problém. Keď totiž nevyužijeme šancu odskočiť v zápase povedzme na dva-tri góly a vybudovať si tak isté sebavedomie, vzniká naozaj problém.
Mojou filozofiou je hrať nátlakový, odvážny a rýchly futbal, lenže ten ak neprináša viac gólov, môžu nastať výsledkové starosti. Je pravdou, že veľa gólov ani nedostávame, ale nie preto, že by sme išli do zápasu vyslovene brániť.
Nezúfame však, všetko máme vo svojich rukách, navyše, teraz sa nám vracajú aj hráči po zraneniach a na premieňaní šancí v tréningoch intenzívne pracujeme.“
V okresnom derby sklamanie
Nováčik má zatiaľ domáce skalpy Častkoviec (1:0), Trečína B (1:0) a Veľkých Ludiniec (2:0). Ktorý výkon trénera uspokojil najviac, no a ktorý naopak sklamal, zisťujeme.
„Najlepší výkon sme podali v druhom polčase vo vtedy prvej Beluši, kde sme vyrovnali na konečných 2:2. No a najslabší zápas sme odohrali v Senci, kde sme prehrali 1:0.“
Pritom do okresného mestečka išla Lužná v siedmom kole ambiciózne. „V prvom polčase sme mali viac z hry, na držanie lopty sa však futbal nehrá. Domáci po zmene strán vyťažili z minima maximum a tesne zvíťazili po góle Pavla Šimončiča.“
Dodajme, že Senec tým ukončil svoju štvorzápasovú šnúru prehier. „S trénerom Senca Ivanom Vrabcom mám korektný vzťah, celkovo sa vzájomne poznajú aj činovníci, no hráči si na ihrisku nedarovali nič. Nám však druhý polčas vôbec nevyšiel a bol sklamaním.“
Častkovciam veľa nedovolili
Uplynulú sobotu privítali v ôsmom kole pri Dunaji Častkovce, ktoré získali v predchádzajúcich štyroch kolách z dvanástich možných bodov osem.
„Častkovce sú jedným z mála súperov, ktorý hráva na troch obrancov a na to sme sa pripravovali.
Hostí s dobrými individualitami sme do nejakej väčšej šance ani pustili, ťažký zápas sme ale odbojovali a po presnej strele k bližšej žrdi Patrika Bartoša po hodine hry nakoniec zvíťazili 1:0. Po spomínanej tesnej prehre v Senci je to pre nás dôležitý výsledok.“
S Gabčíkovom dráma
Dôležitý a cenný aj preto, že v šiestom kole prišlo do osemtisícovej obce hore Dunajom Gabčíkovo a pred koncom bezgólového polčasu vylúčil arbiter domácim v 40. minúte kapitána Adriána Pančíka.
„Následný pokutový kop náš brankár Krištof Botló chytil a čakalo nás ťažkých päťdesiat minút hry v oslabení.“ Penaltu za stavu 0:0 nepremenil skúsený Gabčíkovčan Zsolt Németh.
„Gabčíkovo k nám prišlo už pod novým trénerom Michalom Hippom, hralo veľmi organizovane a disciplinovane, no v prvom polčase sme - opäť raz - nepremenil niekoľko dobrých šancí a nakoniec prišlo spomínané vylúčenie.
Po prestávke sme museli zareagovať zmenou rozostavenia, čo nám veľmi pomohlo spolu aj so striedaniami, no treba povedať, že aj hostia mali potom svoje šance.“
Až ich poslal do tesného vedenia 1:0 v 70. minúte Ladislav Tóth. „Päť minút nato sme Filipom Novákom vyrovnali, ale v nastavenom čase sme nepremenili sľubnú šancu na víťazný gól.
Z toho som bol čiastočne sklamaný, na druhej strane musím povedať i to, že mužstvo v oslabení o jedného hráča celý druhý polčas vzorovo odbojovalo. Nakoniec, pre nás je dobrý aj bod, pretože ten druhý si za druhý polčas hostia zaslúžili.“
Na tréning sa tešia
V najbližšom ôsmom kole ide nováčik od hlavného mesta túto sobotu do šiestej Prievidze, ktorá má rovnako ako siedma Dunajská Lužná a piata Myjava tucet bodov. „Keď som si robil analýzu najbližšieho súpera Prievidze, tak som si uvedomil, že má podobné útočné nastavenie hry.
Preto si myslím, že proti útočnému mužstvu by to mohol byť otvorený futbal, aký sa mne osobne páči.
Aj pre trénera je lepšie, pokiaľ nemusí hrať iba do hlbokého obranného bloku tak, ako sa nám to naposledy stalo v Senci, či doma proti Gabčíkovu. Poviem otvorene, na to, že sme nováčik, tak som nečakal, že niektorí súperi budú proti nám až tak hlboko brániť.“
Obecný futbalový klub konkuruje napríklad aj okresným mestám, aké majú hráči podmienky pre futbalovú prípravu, zisťujeme u toho najpovolanejšieho.
„Podmienky na futbal sú v Dunajskej Lužnej naozaj vynikajúce, čo je zásluha najmä pána Juraja Jánošíka, ktorý sa stará snáď o všetko.
Práve tréningové podmienky a zázemie klubu presvedčili aj mňa osobne, aby som prijal pred niečo vyše rokom ponuku trénovať štvrtoligové mužstvo.
Prísť na tréning na vynikajúci trávnik hlavného štadióna je radosť nielen pre hráčov, ale aj pre mňa,“ uviedol 48-ročný kouč.
Nováčik si u súperov stihol získať rešpekt, na aké umiestnenie si po jeseni trúfa Marián Tóth, pýtame sa rovno. „Hore sa tlačia silné a kvalitné mužstvá, ale snáď to nepreženiem, keď vyslovím, že tajne myslím na jesennú piatu priečku,“ zakončil.