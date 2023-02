Najväčšia posila? Po zime u nás ostala kvalita, vraví tréner Banskej Bystrice

"Veríme, že tento čas bol dostačujúci na to, aby sme sa pripravili na jarnú časť sezóny 2022/2023. Nečaká nás nič ľahké.

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti Banskej Bystrice vstupujú do súťažnej sezóny v kalendárnom roku 2023 už v sobotu 4. februára osemfinálovým zápasom Slovnaft Cup-u (Slovenského pohára) proti Slovanu Bratislava, ktorý sa odohrá na domácich Štiavničkách.

Je to pre nás výzva, ideme sa totiž pobiť o prvú šestku v tabuľke a urobíme všetko pre to, aby sme v nej boli. Prioritným cieľom však zostáva udržať mužstvo v najvyššej súťaži," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores.

Banskobystrického trénera Michala Ščasného teší hlavne fakt, že gro mužstva zostalo pohromade a z tímu neodišiel žiaden kľúčový hráč.

"Som rád, že chalani zostali pohromade, bol tam záujem o nášho kapitána Polievku ale aj ďalších hráčov. Nik neodišiel, zostala tu kvalita a to je pre mňa tá najväčšia zimná ´posila´. Dúfam, že sa nik nezraní v sobotňajšom pohárovom zápase so Slovanom a odohráme ho so cťou a budeme sa prezentovať dobrou hrou," uviedol.