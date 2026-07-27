Slovenskí legionári zabojujú o tretie predkolo. Guľa verí svojmu tímu: Doma sme silnejší

Odvety 2. predkola Konferenčnej ligy budú pre slovenského fanúšika futbalu zaujímavé nielen z pohľadu troch účastníkov Niké ligy.
Okrem Dunajskej Stredy, Spartaka Trnava a Žiliny budú opäť v akcii aj slovenskí legionári Ľubomír Tupta v drese Neftči Baku či Sebastian Nebyla, ktorý hrá za český Jablonec. Za maďarský ETO Győr zase chytá Samuel Petráš.
Najhoršiu východiskovú pozíciu spomedzi tímov so slovenským zastúpením má Neftči. Azerbajdžanský klub v úvodnom domácom stretnutí s Dinamom Minsk viedol už po deviatich minútach o dva góly, výborne rozbehnutý duel však napokon prehral 2:4.
Na odvetu sa dôkladne pripravíme
Tupta odohral vo svojej premiére v novom pôsobisku celý zápas. „Urobili sme veľa chýb a súper ich využil.
Na odvetu sa dôkladne pripravíme. Stále môžeme postúpiť, je to možné,“ uviedol pre klubový web tréner tímu Jurij Vernydub.
Jednogólové manko sa pokúsi zmazať Jablonec so stredopoliarom Nebylom. Český tím viedol v chorvátskom Varaždine po necelej hodine 2:1, domáci však otočili skóre a triumfovali 3:2.
Nebyla nastúpil v 73. minúte. Jablonec sa cez víkend naladil v úvodnom kole českej ligy, v ktorom zdolal Olomouc 2:1.
Dvadsaťštyriročný Slovák tentoraz nastúpil v základnej zostave a v 67. minúte prihral na víťazný gól Jana Suchana.
Vo výbornej pozícii pred odvetou je Győr, ktorý si vytvoril nad Atertom Bissen prakticky rozhodujúci náskok, keď v Luxembursku zvíťazil 6:2.
Petráš odchytal celý duel, jeho krajan Norbert Urblík sedel na lavičke náhradníkov. Slovenský brankár v nedeľu nastúpil aj v úvodnom zápase maďarskej ligy, v ktorom Győr remizoval na trávniku nováčika Vasasu Budapešť 2:2.
Lotyšský FC Riga povedie do odvety tréner Adrián Guľa. Jeho zverenci minulý týždeň triumfovali na pôde Vardaru Skopje 3:2.
Guľa: Verím, že ukážeme svoju kvalitu
„Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo vonku po dlhom čase. Vieme, že je to len prvá polovica, ale doma sme silnejší.
Verím, že ukážeme svoju kvalitu a dúfam, že zvíťazíme a postúpime,“ povedal Guľa na pozápasovej tlačovej konferencii.
Úspešnejší z dvojíc postúpia do 3. predkola, ktorého duely sú na programe 6. a 13. augusta. Pre zdolané mužstvá sa účinkovanie v európskych súťažiach skončí.
Odvety 2. predkola Konferenčnej ligy
Utorok 28. júla:
19:00 Apollon Limassol - Dila Gori /prvý zápas: 4:0/
19:00 FC Riga - Vardar Skopje /prvý zápas: 3:2/
19:30 PFK CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava /prvý zápas 0:0/
20:00 FC Drita - Floriana /prvý zápas: 1:1/
Streda 29. júla:
16:30 KF Dukagjini - FC Lugano /prvý zápas: 0:1/
19:00 FC Kodaň - Polissia Žytomyr /prvý zápas: 3:3/
20:30 Rapid Viedeň - FC Santa Coloma /prvý zápas: 3:1/
Štvrtok 30. júla:
16:00 Atletic Club d'Escaldes - FC Vaduz /prvý zápas: 0:4/
16:00 Tobol Kostanaj - FK Panevežys /prvý zápas: 1:1/
18:00 FK Auda - FCSB /prvý zápas: 3:2/
18:00 Ilves Tampere - FC Stjarnan /prvý zápas: 0:1/
18:00 Inter Turku - Istanbul Basaksehir /prvý zápas: 1:1/
18:00 FK Jablonec - NK Varaždin /prvý zápas: 2:3/
18:00 Nomme Kalju - Shelbourne FC /prvý zápas: 2:5/
18:00 FC Noah - Zimbru Kišiňov /prvý zápas: 1:1/
18:00 Pjunik Jerevan - VSC Debrecín /prvý zápas: 0:1/
18:00 FK Zira Baku - Paide Linnameeskond /prvý zápas: 0:1/
18:30 Levadia Tallinn - IFK Göteborg /prvý zápas: 2:1/
19:00 FK Velež Mostar - FC DAC 1904 Dunajská Streda /prvý zápas: 0:1/
19:00 SK Brann - Universitatea Kluž /prvý zápas: 2:2/
19:00 Dinamo Minsk - Neftči Baku /prvý zápas: 4:2/
19:00 ETO FC Győr - FC Bissen /prvý zápas: 6:2/
19:00 HB Tórshavn - FC Motherwell /prvý zápas: 0:2/
19:00 FC Nordsjälland - GAIS Göteborg /prvý zápas: 0:1/
19:00 FC Petrocub Hincesti - Borac Banja Luka /prvý zápas: 0:3/
19:00 Žalgiris Vilnius - Dinamo Tbilisi /prvý zápas: 0:3/
19:30 Beitar Jeruzalem - AEK Larnaka /prvý zápas: 1:0/
19:30 Derry City - HNK Rijeka /prvý zápas: 0:1/
19:30 The New Saints FC - Flora Tallinn /prvý zápas: 0:1/
19:30 FC Valletta - Raków Čenstochová /prvý zápas: 1:3/
20:00 Ajax Amsterdam - Vojvodina Novi Sad /prvý zápas: 4:1/
20:00 FC Ballkani - Bohemians Dublin /prvý zápas: 1:2/
20:00 IF Vestri - Rigas FS /prvý zápas: 1:4/
20:00 Ludogorec Razgrad - Hapoel Tel Aviv /prvý zápas: 0:2/
20:00 KF Škendija Tetovo - NK Bravo Ľubľana /prvý zápas: 1:2/
20:15 FC Sion - BATE Borisov /prvý zápas: 1:1/
20:15 FC UNA Strassen - Partizan Belehrad /prvý zápas: 0:4/
20:30 GKS Katowice - MŠK Žilina /prvý zápas: 1:2/
20:30 Austria Viedeň - FK Liepaja /prvý zápas: 2:0/
20:30 CFR Kluž - FC Alaškert /prvý zápas: 1:1/
20:30 KAA Gent - LNZ Čerkasy /prvý zápas: 0:0/
20:30 Panathinaikos Atény - FC Paks /prvý zápas: 2:1/
20:30 HŠK Zrinjski Mostar - Valur Reykjavík /prvý zápas: 0:1/
20:45 FC Coleraine - HJK Helsinki /prvý zápas: 0:5/
20:45 FC Koper - NSI Runavík /prvý zápas: 2:0/
21:00 SC Braga - Železničar Pančevo /prvý zápas: 1:0/
21:00 Dinamo Tirana - NK Aluminij /prvý zápas: 1:1/
21:00 FC Hibernian - FC Malisheva /prvý zápas: 0:2/
21:00 Sutjeska Nikšič - ML Vitebsk /prvý zápas: 0:3/