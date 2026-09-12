Donnarumma sa dočkal spravodlivosti. Lupiči, ktorí ho prepadli, pôjdu do väzenia

Dvaja lupiči, ktorí sa pred tromi rokmi v Paríži vlámali do bytu talianskeho futbalového brankára Gianluigiho Donnarummu, pôjdu za mreže.
Hlavný organizátor násilného trestného činu Ilyas Kherbouch dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške deviatich rokov a pokutu 80 000 eur.
Jeho komplicovi Moktarovi D. vymeral parížsky súd pätročný trest, informovala o tom agentúra AFP.
Tretieho podozrivého zo zosnovania vlámania Khyana M. zbavili obvinení. K incidentu došlo na Avenue Montaigne, jednej z najluxusnejších parížskych ulíc.
Donnarumma, ktorý vtedy obliekal dres Paríža Saint-Germain a jeho tehotná partnerka Alessia Elefanteová v tom čase spali. Lupiči oboch zbili, zviazali a vyhrážali sa im pod hrozbou použitia noža.
Donnarumma momentálne pôsobí v Manchestri City, Elefanteová je už jeho manželka.