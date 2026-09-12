Donnarumma sa dočkal spravodlivosti. Lupiči, ktorí ho prepadli, pôjdu do väzenia

Gianluigi Donnarumma.
Gianluigi Donnarumma. (Autor: X/Gianluigi Donnarumma)
TASR|12. sep 2026 o 09:16
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Za mrežami pobudnú deväť rokov.

Dvaja lupiči, ktorí sa pred tromi rokmi v Paríži vlámali do bytu talianskeho futbalového brankára Gianluigiho Donnarummu, pôjdu za mreže.

Hlavný organizátor násilného trestného činu Ilyas Kherbouch dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške deviatich rokov a pokutu 80 000 eur.

Jeho komplicovi Moktarovi D. vymeral parížsky súd pätročný trest, informovala o tom agentúra AFP.

Tretieho podozrivého zo zosnovania vlámania Khyana M. zbavili obvinení. K incidentu došlo na Avenue Montaigne, jednej z najluxusnejších parížskych ulíc.

Donnarumma, ktorý vtedy obliekal dres Paríža Saint-Germain a jeho tehotná partnerka Alessia Elefanteová v tom čase spali. Lupiči oboch zbili, zviazali a vyhrážali sa im pod hrozbou použitia noža.

Donnarumma momentálne pôsobí v Manchestri City, Elefanteová je už jeho manželka.

Reprezentácie

Gianluigi Donnarumma.
Gianluigi Donnarumma.
Donnarumma sa dočkal spravodlivosti. Lupiči, ktorí ho prepadli, pôjdu do väzenia
dnes 09:16
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