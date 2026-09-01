Hral za Slaviu aj Trenčín, teraz pomáha v tretej lige. Klub finančne mimoriadne nezaťaží

V Stropkove sa hráva futbal už od roku 1920. Futbalisti okresného mesta s približne 10 000 obyvateľmi na východe Slovenska hrávali v rokoch 1993 až 2000 druhú ligu. Od roku 2014 sa tu hrá tretia liga.
Zo Stropkova pochádzajú aj slovenskí reprezentanti Bohumil Andrejko, Anton Flešár, Albert Rusnák, Juraj Čobej, Ľubomír Reiter a ďalší úspešní futbalisti.
V súčasnosti je v kádri MŠK Tesla aj 33-ročný holandský útočník Gino Ronald van Kessel, ktorý v minulosti pôsobil v Trenčíne, Slavii Praha, Trnave, Nicosii či Michalovciach.
Stropkovčania majú v tretej lige vždy vysoké ambície a nedávno im v ceste za postupom zabránilo iba administratívne opatrenie. Napriek tomu sa nevzdali a vysoká úroveň stropkovského futbalu je dnes už samozrejmosťou.
Kvalita na ihrisku prináša aj záujem v hľadisku a návštevy na zápasoch tretej ligy vysoko prekonávajú priemer súťaže.
O futbale v MŠK Tesla Stropkov sme sa rozprávali so športovým riaditeľom klubu Dominikom Terazom.
Ako vyzerala letná príprava?
„Letné prípravné obdobie je vždy turbulentné. Prestupový poriadok umožňuje väčšie vstupy smerom dnu aj von oproti zimnému obdobiu a toto leto nebolo výnimkou. Tréningový proces naplnil naše predstavy. Mali sme možnosť odohrať zaujímavé zápasy so súpermi doslova z každého súdka.
Myslím si, že výbornou previerkou boli zápasy s Lipanmi aj Humenným. Poľská futbalová škola má vždy svoje špecifiká a kategória U19 v podaní Michaloviec nám priniesla tiež iný herný prejav, na aký sme zvyknutí v súťaži.
Mesto Stropkov spolu s mestským podnikom Služba investovali do našej hlavnej hracej plochy doplnením automatického zavlažovania. Pomocnú ruku nám počas rekonštrukčných prác podali futbalové kluby z Breznice a Tisinec.
Tešíme sa výbornej spolupráci v rámci celého okresu. Máme k dispozícii výborné plochy nielen v týchto obciach, ale aj v mestskej časti Sitník. Aj touto cestou im chceme veľmi pekne poďakovať.
Všetky tri kluby sú z veľkej časti tvorené hráčmi, ktorí vyrástli v našom klube. Teší nás, že zbierajú minutáž síce v nižších súťažiach, no futbal ich stále baví. Káder sme výrazne doplnili a posilnili. Podľa môjho názoru sme našli správnu vekovú skladbu.
Prišli starší, inteligentní hráči s veľmi zaujímavými skúsenosťami, ktorí majú stále svoje ambície, a taktiež mladí hráči, ktorí rozbiehajú svoje kariéry a majú ideálnu príležitosť naučiť sa niečo od starších hráčov v kvalitnom tréningovom procese.
Tréningový proces spestril svojou účasťou náš odchovanec Pavol Šafranko, ktorý začína s pohybom po náročnom zranení. Musím priznať, že bolo skvelé sledovať, ako doslova odovzdáva skúsenosti našim mladým hráčom.
Počas tréningov im častokrát vysvetľoval riešenie herných situácií. Lovili sme aj v našej mládeži a súčasťou kádra sú dvaja hráči, ktorí vyrástli v našom klube.“
Ako ste zatiaľ spokojní s účinkovaním klubu v tretej lige?
„Súťaž sme rozbehli výsledkovo výborne. Máme zatiaľ nenaplnený potenciál, čo sa týka herného prejavu a tvorby gólových situácií, ale každým zápasom je badateľné, že mužstvo sa zohráva a nachádza spoločnú futbalovú reč.
Tešíme sa mimoriadnej diváckej podpore. Prvý domáci zápas bol doslova ukážkový – plná tribúna, kvalitný zápas a emócie, ktoré od toho všetci očakávame.
Vo Vranove sme na tribúne stretli množstvo ľudí zo Stropkova a posledný domáci zápas potvrdil, že ľudia sú fanúšikmi klubu. Aj napriek možno nižšej atraktivite samotného zápasu dokázali znova naplniť tribúnu. Naši chlapci z Ultras svojimi hlasivkami potvrdzujú, že patria k najlepším v súťaži.
To všetko nám dodáva energiu do každodennej práce na vytváraní ešte lepších podmienok pre všetkých. Postúpili sme cez prvé dve kolá pohára a už sa tešíme na Humenné.“
Aké sú ciele Stropkova v tomto ligovom ročníku?
„Určili sme si niekoľko menších cieľov, ktoré by pri ich naplnení mohli vytvoriť niečo, na čo by sme mohli v budúcnosti spomínať s hrdosťou. Radi by sme mali vyššiu návštevnosť na domácich zápasoch, ako tomu bolo v minulej sezóne.
Chceli by sme dať minimálne o jeden gól viac a minimálne jeden gól menej inkasovať ako v poslednej sezóne. No a boli by sme radi, aby sme si vylepšili tabuľkové postavenie minimálne o jednu pozíciu oproti poslednej sezóne.
To všetko by malo byť výsledkom práce všetkých v klube. Snažíme sa pracovať tvrdo a veríme, že nám to prinesie zaslúžené ovocie.“
Ako hodnotíte úroveň tretej ligy a kto je podľa vás favoritom súťaže?
„Musím povedať, že skladba aktuálnej 3. ligy východ je mimoriadne vyrovnaná. Bardejov sa vrátil do súťaže a zatiaľ ukazuje zaujímavé výkony. Veľmi silné kádre majú Lipany a Snina, tradične sa bude na špici pelotónu pohybovať Spišská Nová Ves.
Moderne pracujú v Raslaviciach a zatiaľ sa javia ako čierny kôň súťaže. Nespia ani v Poprade a Medzeve a budú nepríjemným súperom pre všetkých, čo už ukázali prvé zápasy.
Svoju kvalitu ešte určite ukážu aj bývalí druholigisti. Vysoká kvalita sa zišla v Lokomotíve Košice, ktorá patrí k jedným z favoritov súťaže. Vyrovnanosť ligy bude určite lákadlom pre divákov, pretože vznikne množstvo emóciami vybičovaných zápasov. Prajem všetkým, aby im vydržalo zdravie a mohli tak naplno prejaviť svoj potenciál.“
V drese Stropkova sa objavil aj bývalý hráč Trenčína Gino van Kessel. Ako sa vám ho podarilo do Stropkova dostať?
„Gino prežil leto v Stropkove, keďže tu má priateľku. Chcel sa kondične pripraviť na novú výzvu a my sme boli radi, že spestril náš tréningový proces.
Je pre nás mimoriadnym ocenením, že hráč, ktorý má za sebou kluby ako Slavia Praha či AS Trenčín, ocenil podmienky z pohľadu kvality hracích plôch, regenerácie a celkového zázemia, ktoré majú k dispozícii naši hráči.
Možno aj to bolo určitým meradlom toho, že postupom času vznikla myšlienka, aby nám pomohol v niekoľkých zápasoch. Po niekoľkých rokovaniach sa vyjadril pozitívne.
Máme v klube partnerov, ktorí celé jeho pôsobenie odsúhlasili, a je potrebné povedať, že práve vďaka nim to klub finančne mimoriadne nezaťaží.
Dokedy bude táto spolupráca trvať, ukáže čas. Gino priniesol atraktivitu aj z pohľadu marketingu, ale v prvom rade kvalitu do každého tréningu a zápasu.“
Stropkov to nie je len A-mužstvo. Ste známi aj podujatiami pre mládež či fanúšikov. Čo všetko sa v Stropkove dialo a deje?
„Štart novej sezóny spestril prvý ročník turnaja O Pohár Róberta Picha. Turnaj určený pre kategóriu U17 je ďalšou akciou do mozaiky mládežníckych turnajov. Pre najstaršiu prípravku organizujeme Šafranko Cup, kde sa každý rok schádza extra kvalita v rámci Slovenska.
Najstaršia žiacka kategória odohrala v lete ďalší ročník Memoriálu Alojza Lehockého, ktorý tento rok vyhrala. V zime ich čaká populárny Memoriál Alfonza Gombára.
Oba turnaje vyjadrujú poctu klubovým legendám. Keďže sme chceli niečo na podobný štýl a zároveň sa poďakovať ľuďom, ktorí robia dobré meno nášmu klubu vo svete, dohodli sme sa s naším odchovancom Robom Pichom na organizácii tohto turnaja.
Musím priznať, že hneď prvý ročník bol mimoriadny. Do Stropkova prišiel tím z USA – San Antonio. Spolu 51-členná výprava zažila v Stropkove veľmi príjemné chvíle a zanechala za sebou množstvo pochvalných slov. Je to nielen pre klub, ale aj pre samotné mesto obrovská reklama, a to doslova celosvetová.
Turnaj vyhral nórsky profesionálny tím Sarpsborg 08, ktorý nám ukázal ‚iný‘ systém práce, na aký sme zvyknutí. Svoju kvalitu predviedli aj Poliaci z Mielca a akadémie z Michaloviec, Tatrana Prešov, Bardejova a Vranova.
Už teraz máme prisľúbenú účasť San Antonia a ozval sa nám aj jeden tím zo Švajčiarska. Skláňam poklonu pred všetkými, ktorí nám podali pomocnú ruku pri organizácii celej akcie, pretože bola náročná.
Po dlhom čase sme v klube o čosi viac hrdí na našu čerstvú reprezentantku Slovenska v kategórii WU15. Miriam Bujdošová dokonca na prvom reprezentačnom zraze v zápase s Írskom skórovala a zaznamenala tak svoj prvý gól v najcennejšom drese.“