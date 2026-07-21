Slovenský obranca odohral v Slavii jediný zápas. Mieri na hosťovanie ku konkurentovi

Dominik Javorček
Dominik Javorček (Autor: Holstein Kiel)
TASR|21. júl 2026 o 16:04
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S „klokanmi“ už odštartoval letnú prípravu.

Slovenský futbalista Dominik Javorček by mal v nasledujúcej sezóne hrať za Bohemians 1905 Praha. Dvadsaťtriročný obranca bude v tíme hosťovať z iného pražského tímu Slavie.

Javorček prestúpil k „zošívaným“ pred rokom v lete zo Žiliny, no ešte pred štartom ročníka najvyššej českej súťaže sa zranil a nastúpil napokon v jedinom stretnutí.

S „klokanmi“ už odštartoval letnú prípravu. „V najbližších hodinách dotiahneme jeho hosťovanie,“ uviedol podľa webu sport.cz športový riaditeľ Bohemiansu Miroslav Držmíšek.

Česko

    Dominik Javorček
    Dominik Javorček
    Slovenský obranca odohral v Slavii jediný zápas. Mieri na hosťovanie ku konkurentovi
    dnes 16:04
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