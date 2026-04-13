V Ghane prišiel o život mladý futbalista, zastrelili ho pri útoku na autobus

Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|13. apr 2026 o 14:25
ShareTweet0

Mal iba 20 rokov.

Ghanský futbalista Dominic Frimpong prišiel o život po tom, čo na autobus jeho tímu Berekum Chelsea zaútočila skupina ozbrojených lupičov.

K incidentu došlo v nedeľu pri návrate mužstva zo zápasu ghanskej Premier League proti Samartexu v meste Samreboi na juhu krajiny.

Podľa vyhlásenia klubu jeden z hráčov utrpel ťažké zranenia, no neskôr Ghanská futbalová asociácia (GFA) potvrdila, že pri incidente zahynul 20-ročný krídelník Dominic Frimpong.

„Táto tragická udalosť nie je len obrovskou stratou pre Berekum Chelsea, ale aj pre celý ghanský futbal. Dominic bol sľubný mladý talent, ktorého odhodlanie a vášeň pre hru stelesňovali ducha našej ligy,“ citovala vyjadrenie GFA agentúra AP.

Federácia zároveň dodala, že posilní bezpečnostné opatrenia pre kluby cestujúce na stretnutia domácich súťaží.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»V Ghane prišiel o život mladý futbalista, zastrelili ho pri útoku na autobus