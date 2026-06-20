DAC prekvapujúco prehral v príprave. Žilina remizovala s českým tímom a Trenčín uspel

Momentka z prípravného zápasu Dunajská Streda - Šamorín.
Momentka z prípravného zápasu Dunajská Streda - Šamorín. (Autor: dac1904/Cséfalvay Á.András)
TASR|20. jún 2026 o 15:15
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Podbrezová si poradia so Zvolenom 2:0.

Futbalisti MŠK Žilina remizovali v sobotňajšom prípravnom zápase pred novou sezónou s SFC Opava 1:1.

Hráči DAC 1904 Dunajská Streda prehrali so Šamorínom 2:3, Trenčania zdolali béčko Slovana 2:1 a Podbrezová si poradia so Zvolenom 2:0.

Šťastní sú tu ale všetci jazdci

Niké liga - príprava:

Podbrezová - Zvolen 2:0 (1:0)

Góly: 5. Lampreht, 65. Silagadze

DAC 1904 Dunajská Streda - Šamorín 2:3 (0:2)

Góly: 52. a 79. Corr - 2. I. Varga, 26. Ihejuruja, 58. Seraphin

MŠK Žilina - SFC Opava 1:1 (1:1)

Góly: 37. Florea - 29. Turanjanin

Slovan Bratislava B - AS Trenčín 1:2 (1:0)

Góly AS: 71. Adyrbekov, 83. Zirkzee

Slovensko

    Momentka z prípravného zápasu Dunajská Streda - Šamorín.
    Momentka z prípravného zápasu Dunajská Streda - Šamorín.
    DAC prekvapujúco prehral v príprave. Žilina remizovala s českým tímom a Trenčín uspel
    dnes 15:15
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