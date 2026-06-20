DAC prekvapujúco prehral v príprave. Žilina remizovala s českým tímom a Trenčín uspel

Futbalisti MŠK Žilina remizovali v sobotňajšom prípravnom zápase pred novou sezónou s SFC Opava 1:1.
Hráči DAC 1904 Dunajská Streda prehrali so Šamorínom 2:3, Trenčania zdolali béčko Slovana 2:1 a Podbrezová si poradia so Zvolenom 2:0.
Šťastní sú tu ale všetci jazdci
Niké liga - príprava:
Podbrezová - Zvolen 2:0 (1:0)
Góly: 5. Lampreht, 65. Silagadze
DAC 1904 Dunajská Streda - Šamorín 2:3 (0:2)
Góly: 52. a 79. Corr - 2. I. Varga, 26. Ihejuruja, 58. Seraphin
MŠK Žilina - SFC Opava 1:1 (1:1)
Góly: 37. Florea - 29. Turanjanin
Slovan Bratislava B - AS Trenčín 1:2 (1:0)
Góly AS: 71. Adyrbekov, 83. Zirkzee