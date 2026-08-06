Real oznámil príchod talentovaného mladíka. Lipsko ho predalo za rekordnú sumu

Španielsky futbalový klub Real Madrid skompletizoval vo štvrtok príchod krídelníka Yana Diomandeho z RB Lipsko.
Za 19-ročného reprezentanta Pobrežia Slonoviny zaplatil minimálne 125 miliónov eur, čo je nový transferový rekord nemeckého klubu a jeden z najdrahších odchodov v histórii Bundesligy. Podľa agentúry DPA podpísal Diomande s „bielym baletom“ zmluvu do leta 2033.
Podľa španielskych médií sa prestupová čiastka môže aj s bonusmi vyšplhať až na 140 miliónov eur.
„Prestup do Realu Madrid je pre mňa splneným detským snom. Som nesmierne vďačný RB Lipsko, že do mňa vložil dôveru a dal mi príležitosť ukázať sa na najvyššej úrovni,“ uviedol Diomande vo vyhlásení nemeckého klubu.
O Diomandeho sa po individuálne vydarenej sezóne v Bundeslige zaujímalo viacero európskych veľkoklubov vrátane Liverpoolu či Paríža St. Germain. Anglický klub však nebol ochotný zaplatiť takú vysokú prestupovú čiastku.
Sám hráč podľa medializovaných informácií preferoval prestup do PSG, no európsky majster sa neskôr taktiež stiahol z rokovaní. Diomande odohral v minulej sezóne za Lipsko 36 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 13 gólov a pridal 10 asistencií.
Diomande sa tak stal najdrahším africkým hráčom v histórii. Prestup prekonal čiastku približne 80 miliónov eur, ktorú londýnsky Arsenal v roku 2019 zaplatil za ďalšieho hráča Pobrežia Slonoviny Nicolasa Pepeho.
Diomandeho predošlý klub španielsky CD Leganes, kde odohral za prvý tím len 10 súťažných zápasov, má nárok na päťpercentnú províziu z každého ďalšieho predaja.
Doterajším transferovým rekordom Lipska bol prestup chorvátskeho obrancu Joška Gvardiola v roku 2023 do Manchestru City za 90 miliónov eur.
Diomande prestúpil z Leganes do Lipska vlani v júli za približne 20 miliónov eur. Na tohtoročných majstrovstvách sveta nastúpil v základnej zostave „slonov“ vo všetkých štyroch dueloch africkej krajiny, ktorá napokon vypadla v šestnásťfinále s Nórskom (1:2).
Reprezentant Pobrežia Slonoviny je šiestou letnou posilou Realu, ktorý pred ním angažoval aj Marca Cucurellu, Bernarda Silvu, Ibrahimu Konateho, Denzela Dumfriesa či Carlosa Espiho.
Madridčania, ktorých povedie druhýkrát v kariére portugalský tréner Jose Mourinho, prechádzajú prestavbou kádra po tom ako v dvoch sezónach za sebou nezískali žiadnu významnú trofej. S príchodom na Santiago Bernabeu sa spája aj stredopoliar Manchestru City a kapitán španielskej reprezentácie Rodri.