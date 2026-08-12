    Súdny lekár: Maradona vykazoval varovné príznaky, zdravotníci nereagovali

    Diego Maradona
    Diego Maradona (Autor: Then/Now Sport)
    SITA|12. aug 2026 o 10:33
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    Varovné príznaky boli zjavné, no lekári svoj prístup nezmenili.

    Argentínska futbalová legenda Diego Maradona vykazovala pred smrťou v roku 2020 „varovné príznaky“, ktoré zostali bez adekvátnej reakcie zdravotníkov.

    Na utorkovom pojednávaní v San Isidre to uviedol súdny lekár Carlos Cassinelli.

    Od polovice apríla stojí pred argentínskym súdom sedem zdravotníckych pracovníkov. Súd skúma, či ich prípadná nedbanlivosť prispela k Maradonovej smrti.

    Majster sveta z roku 1986 zomrel na zlyhanie srdca a akútny pľúcny edém, pri ktorom sa v pľúcach hromadí tekutina. Stalo sa tak dva týždne po operácii.

    Opuchy, dýchavičnosť, zrýchlený tep

    Cassinelli pred súdom uviedol, že Maradona vykazoval viacero alarmujúcich príznakov. Patrili medzi ne opuchy dolných končatín a prstov, dýchavičnosť, známky vysokého krvného tlaku a abnormálne zrýchlený srdcový tep.

    „Nikto sa nešiel pozrieť, čo spôsobuje ten opuch,“ povedal Cassinelli s tým, že stav predstavoval „riziko ohrozujúce život“.

    Chybou bola aj domáca hospitalizácia

    Cassinelli je členom lekárskej komisie, ktorá analyzovala zdravotné záznamy a výpovede s cieľom zrekonštruovať Maradonov zdravotný stav pred smrťou.

    „Domnievame sa, že lekári tieto varovné príznaky nezohľadnili, pretože svoj prístup nezmenili,“ uviedol. Podľa neho bolo chybou aj rozhodnutie pokračovať v hospitalizácii v domácom prostredí.

    Maradonov zdravotný stav sa podľa znalca po prepustení z nemocnice postupne zhoršoval. „Zhoršovanie bolo progresívne... Mohlo byť vydané varovanie,“ povedal.

    Dvanásť hodín vážneho utrpenia

    Cassinelli zároveň uviedol, že niekdajší hráč Barcelony a Neapola pred smrťou prežíval približne 12 hodín vážneho utrpenia. Obžalovaní odmietajú zodpovednosť za Maradonovu smrť.

    Tvrdia, že bývalý futbalista, ktorý sa počas života dlhodobo potýkal so závislosťou od kokaínu a alkoholu, zomrel z prirodzených príčin. Proces môže pokračovať aj po skončení augusta.

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