Súdny lekár: Maradona vykazoval varovné príznaky, zdravotníci nereagovali

Argentínska futbalová legenda Diego Maradona vykazovala pred smrťou v roku 2020 „varovné príznaky“, ktoré zostali bez adekvátnej reakcie zdravotníkov.
Na utorkovom pojednávaní v San Isidre to uviedol súdny lekár Carlos Cassinelli.
Od polovice apríla stojí pred argentínskym súdom sedem zdravotníckych pracovníkov. Súd skúma, či ich prípadná nedbanlivosť prispela k Maradonovej smrti.
Majster sveta z roku 1986 zomrel na zlyhanie srdca a akútny pľúcny edém, pri ktorom sa v pľúcach hromadí tekutina. Stalo sa tak dva týždne po operácii.
Opuchy, dýchavičnosť, zrýchlený tep
Cassinelli pred súdom uviedol, že Maradona vykazoval viacero alarmujúcich príznakov. Patrili medzi ne opuchy dolných končatín a prstov, dýchavičnosť, známky vysokého krvného tlaku a abnormálne zrýchlený srdcový tep.
„Nikto sa nešiel pozrieť, čo spôsobuje ten opuch,“ povedal Cassinelli s tým, že stav predstavoval „riziko ohrozujúce život“.
Chybou bola aj domáca hospitalizácia
Cassinelli je členom lekárskej komisie, ktorá analyzovala zdravotné záznamy a výpovede s cieľom zrekonštruovať Maradonov zdravotný stav pred smrťou.
„Domnievame sa, že lekári tieto varovné príznaky nezohľadnili, pretože svoj prístup nezmenili,“ uviedol. Podľa neho bolo chybou aj rozhodnutie pokračovať v hospitalizácii v domácom prostredí.
Maradonov zdravotný stav sa podľa znalca po prepustení z nemocnice postupne zhoršoval. „Zhoršovanie bolo progresívne... Mohlo byť vydané varovanie,“ povedal.
Dvanásť hodín vážneho utrpenia
Cassinelli zároveň uviedol, že niekdajší hráč Barcelony a Neapola pred smrťou prežíval približne 12 hodín vážneho utrpenia. Obžalovaní odmietajú zodpovednosť za Maradonovu smrť.
Tvrdia, že bývalý futbalista, ktorý sa počas života dlhodobo potýkal so závislosťou od kokaínu a alkoholu, zomrel z prirodzených príčin. Proces môže pokračovať aj po skončení augusta.