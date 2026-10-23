Rozsudok v prípade smrti Maradonu sa blíži. Dcéra emotívne prosí o spravodlivosť

Najstaršia dcéra argentínskej futbalovej legendy Diega Maradonu vo štvrtok emotívne vyzvala na spravodlivosť v prípade vyšetrovania smrti jej otca.
Tridsaťdeväťročná Dalma Maradonová prehovorila na súde v San Isidre, kde je spolu so sestrou Gianinnou v pozícii žalobkyne v procese týkajúcom sa okolností úmrtia bývalého útočníka, ktorý zomrel na infarkt 25. novembra 2020.
Majster sveta z roku 1986 podstúpil operáciu mozgu len niekoľko týždňov pred smrťou. Pred súdom stojí niekoľko jeho lekárov a zdravotných sestier, ktorí sú obvinení zo závažných zlyhaní a chýb, ktoré mali viesť k Maradonovmu úmrtiu.
„Musela som počúvať mnoho ľudí, ktorí mi rozprávali, aké ťažké mali životy odvtedy, čo sa tento proces začal. Týmto ľuďom chcem povedať, že majú možnosť byť so svojimi rodinami. To je niečo, čo môj otec, žiaľ, už nemá,“ povedala so slzami v očiach podľa agentúry dpa Dalma Maradonová.
Prokurátori a právnici rodiny žiadajú dlhé tresty odňatia slobody pre niektorých obžalovaných, zatiaľ čo obhajoba požaduje oslobodenie.
„Jediná vec, o ktorú vás prosím, je, aby išlo o spravodlivosť pre môjho otca,“ doplnila Maradonova dcéra na súde. Sudca Alberto Gaig uviedol, že rozsudok padne 22. decembra tohto roka po dôkladnom preskúmaní prípadu.
„Teraz je našou úlohou a zodpovednosťou rozhodnúť,“ povedal sudca na záver pojednávania. Vo svojom prejave sa musel viackrát zastaviť, pretože viditeľne dojatý opisoval tlak, ktorý na súd vyvíja tento mediálne sledovaný proces.