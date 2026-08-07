Maradona bol bezmocný a rezignovaný, tvrdí jeho masér. To je všetko, povedal deň pred smrťou

Diego Maradona bol pred smrťou prikovaný na lôžko, trpel opuchmi a vyzeral, akoby sa zmieril s osudom.
Tak opísal posledné dni futbalovej legendy jeho masér Nicolas Taffarel počas súdneho procesu o okolnostiach úmrtia Maradonu v roku 2020.
Taffarel uviedol, že Maradona "nechcel vstať z postele, nechcel jesť, neumýval sa a nevenoval sa osobnej hygiene".
Masér tiež priznal, že upozornil lekársky tím, aby futbalovú hviezdu denne kontroloval, čo bolo zaznamenané v audio správe súdu.
Sedem zdravotníckych pracovníkov čelí od polovice apríla v Argentíne obvineniam z možnej nedbanlivosti, ktorá mohla prispieť k smrti majstra sveta z roku 1986.
"Hlásil som, čo som u neho pozoroval, ale nezaznamenal som žiadnu konkrétnu alebo rýchlu reakciu," povedal Taffarel.
Dodal, že Maradona mal opuchnuté nohy a jeho zdravotný stav sa nezlepšoval napriek uisťovaniu lekárov, že tieto príznaky pominú.
Deň pred smrťou, 24. novembra 2020, sa masér snažil Maradonu povzbudiť, aby vstal a dal si tradičný nápoj maté, ale ten podľa jeho slov povedal:
"Nechcem nič, to je všetko." Na otázku, čo tým myslí, odpovedal "to je všetko", čo mohlo znamenať ako "je to v poriadku" alebo "je koniec".
Maradona zomrel nasledujúci deň vo veku 60 rokov následkom srdcového zlyhania a akútneho pľúcneho edému, čo je stav nahromadenia tekutiny v pľúcach, len dva týždne po operácii.
Obžalovaní, ktorí môžu čeliť až 25 rokom väzenia, odmietajú zodpovednosť a poukazujú na svoju odbornosť a obmedzenú rolu bez priameho spojenia s klinickými príčinami smrti.