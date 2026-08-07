    Maradona bol bezmocný a rezignovaný, tvrdí jeho masér. To je všetko, povedal deň pred smrťou

    Diego Maradona.
    Diego Maradona. (Autor: TASR/AP)
    SITA|7. aug 2026 o 17:00
    ShareTweet0

    Rodinný masér prezradil detaily o posledných dňoch futbalovej legendy.

    Diego Maradona bol pred smrťou prikovaný na lôžko, trpel opuchmi a vyzeral, akoby sa zmieril s osudom.

    Tak opísal posledné dni futbalovej legendy jeho masér Nicolas Taffarel počas súdneho procesu o okolnostiach úmrtia Maradonu v roku 2020.

    Taffarel uviedol, že Maradona "nechcel vstať z postele, nechcel jesť, neumýval sa a nevenoval sa osobnej hygiene".

    Masér tiež priznal, že upozornil lekársky tím, aby futbalovú hviezdu denne kontroloval, čo bolo zaznamenané v audio správe súdu.

    Sedem zdravotníckych pracovníkov čelí od polovice apríla v Argentíne obvineniam z možnej nedbanlivosti, ktorá mohla prispieť k smrti majstra sveta z roku 1986.

    "Hlásil som, čo som u neho pozoroval, ale nezaznamenal som žiadnu konkrétnu alebo rýchlu reakciu," povedal Taffarel.

    Dodal, že Maradona mal opuchnuté nohy a jeho zdravotný stav sa nezlepšoval napriek uisťovaniu lekárov, že tieto príznaky pominú.

    Deň pred smrťou, 24. novembra 2020, sa masér snažil Maradonu povzbudiť, aby vstal a dal si tradičný nápoj maté, ale ten podľa jeho slov povedal:

    "Nechcem nič, to je všetko." Na otázku, čo tým myslí, odpovedal "to je všetko", čo mohlo znamenať ako "je to v poriadku" alebo "je koniec".

    Maradona zomrel nasledujúci deň vo veku 60 rokov následkom srdcového zlyhania a akútneho pľúcneho edému, čo je stav nahromadenia tekutiny v pľúcach, len dva týždne po operácii.

    Obžalovaní, ktorí môžu čeliť až 25 rokom väzenia, odmietajú zodpovednosť a poukazujú na svoju odbornosť a obmedzenú rolu bez priameho spojenia s klinickými príčinami smrti.

    Futbal

    Futbal

    Franco Mastantuono oslavuje gól.
    Franco Mastantuono oslavuje gól.
    Argentínsky talent opúšťa Real Madrid. Do Talianska odchádza na ročné hosťovanie
    dnes 19:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Maradona bol bezmocný a rezignovaný, tvrdí jeho masér. To je všetko, povedal deň pred smrťou