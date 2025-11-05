Diaz reagoval na svoje vylúčenie. Hakimimu zaželal skorý návrat

PARÍŽ. Kolumbijský futbalista Luis Diaz v službách Bayernu Mníchov reagoval na svoje vylúčenie po tvrdom zákroku na Achrafa Hakimiho v utorkovom stretnutí Ligy majstrov.
Na víťazstve bavorského tímu 2:1 na pôde Paríža Saint-Germain sa podieľal dvomi gólmi, ale v nadstavenom čase prvého polčasu 27-ročného pravého obrancu domácich zranil. Diaz zaželal Hakimimu skorý návrat na ihrisko.
Maročan mal práve v utorok 27. narodeniny, ale ihrisko opustil o barlách a s ortopedickou topánkou na ľavej nohe s pomocou tímových lekárov.
„Bol to večer plný emócií. Futbal nám stále pripomína, že za 90 minút sa môže stať čokoľvek, a to v tom najlepšom aj najhoršom. Bol som smutný, že som nedohral zápas na ihrisku s mojimi spoluhráčmi, ale zároveň hrdý na ich neuveriteľné úsilie. Želám Hakimimu skorý návrat na ihrisko,“ vyjadril sa Diaz na sociálnej sieti.
„V prvom rade veľmi dúfame, že sa Hakimi čoskoro zotaví. Luis je veľmi úprimný chlapec, neurobil to naschvál. Nechce nikomu ublížiť. Zápas sa hral v obrovskej intenzite a možno bol v tej chvíli už trochu vyčerpaný,“ citovala agentúra DPA reakciu trénera Bayernu Vincenta Kompanyho
VIDEO: Zostrih zápasu Paríž St. Germain - Bayern Mníchov