Marcové nepokoje majú dohru. Glasgowské derby sa odohrá bez divákov

Glasgowské futbalové derby medzi Celticom a Rangers sa v Škótskom pohári odohrá za zatvorenými dverami.
Dôvodom sú nepokoje medzi fanúšikmi, ktoré minulú sezónu pokazili štvrťfinálový zápas súťaže. Informovala o tom agentúra AFP.
Tento rok v marci duel narušili fanúšikovia Rangers, ktorí sa dostali na ihrisko, aby oslávili víťazstvo svojho tímu v rozstrele. Pritom sa dostali do stretu s priaznivcami Celticu. Desiatky z nich aj zatkli.
Oba kluby budú musieť zaplatiť pokutu 100 000 libier (116 000 eur) ako kompenzáciu za stratu spoločných príjmov zo vstupeniek.
Derby „Old Firm“ je budúci mesiac na programe dvakrát v priebehu dvoch víkendov, pričom štvrťfinále Ligového pohára sa uskutoční na štadióne Rangers na Ibrox Stadium 13. septembra. O týždeň neskôr nasleduje ligový zápas v Celtic Parku.