Vavro vypadol z kádra Wolfsburgu a trénuje individuálne. Slovenský obranca má zmluvu ešte na sezónu

Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro momentálne nefiguruje v zápasových plánoch VfL Wolfsburg a klub ho vyradil aj zo spoločného tréningového procesu.
Tridsaťročný stopér nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej Bundesligy proti 1. FC Kaiserslautern (0:0).
Pripravuje sa iba individuálne, informovali periodiká Wolfsburger Allgemeine Zeitung a Aller-Zeitung.
Športový riaditeľ klubu Dieter Hecking potvrdil, že rozhodnutie súvisí s predstavami nového trénera Tobiasa Strobla.
„Spoliehame sa iba na hráčov, ktorí idú našou cestou. A kto je na to pripravený, je srdečne vítaný, to neplatí iba pre súťažné zápasy, ale aj pre tréning. Pri Denisovi máme pocit, že touto cestou ísť nechce. Preto sme ho vyradili z tréningového procesu. Pracuje individuálne,“ uviedol Hecking.
Podľa magazínu Kicker patrí Vavro medzi hráčov, s ktorými Wolfsburg do budúcnosti nepočíta.
Formálne však naďalej zostáva hráčom VfL a na oficiálnej klubovej stránke zatiaľ figuruje v kádri pre sezónu 2026/27, klub mu však nebude brániť v prestupe už v tomto období.
Wolfsburg ho získal natrvalo z FC Kodaň v máji 2025 a podpísal s ním zmluvu do roku 2027.