Vavrov prestup je oficiálny. Slovenský reprezentant posilní popredný český klub

Slovenský reprezentant Denis Vavro sa stal novou posilou Viktorie Plzeň.
Tridsaťročný stredný obranca prestúpil z druholigového nemeckého Wolfsburgu a v s Plzňou podpísal dvojročnú zmluvu. Západočeský klub o tom informoval na svojom webe.
Vavro má na konte za slovenské reprezentačné "áčko" 31 štartov a jeden gól, predstavil sa na predvlaňajších majstrovstvách Európy.
"S Denisom k nám prichádza obrovská skúsenosť. Pôsobil vo veľkých kluboch v prestížnych súťažiach, patrí k pilierom slovenskej reprezentácie. Ide o prototyp bojovníka, ktorý na ihrisku nechá všetko a presne tieto vlastnosti sa nám počas náročnej sezóny budú hodiť," uviedol športový riaditeľ Viktórie Martin Vozábal.
Vavro je známy aj dôraznou hrou, súboje s ním neraz bolia. "Prichádza hráč so silným leadershipom, preverený veľkými súťažami. Určite nám veľa pomôže s organizáciou hry," poznamenal tréner Kováč.
Vavro začal s kariérou v Žiline, následne pôsobil v FC Kodaň, Laziu Rím, Hueske a Wolfsburgu. V minulej sezóne s nemeckým klubom zostúpil z bundesligy. Skúsený obranca mal povolenie nájsť si nový angažmán, v minulých týždňoch sa pripravoval individuálne.
Vavro rozšíri slovenskú "kolóniu" vo Viktorii, v tíme pôsobia jeho krajania Patrik Hrošovský, Dávid Krčík, Dominik Ťapaj a Marián Tvrdoň.
"Teším sa na túto výzvu. Viktorku dobre poznám, nastúpil som proti nej aj v prípravných zápasoch. Samozrejme sa veľmi dobre poznáme aj chlapcami z reprezentácie, Paťom Hrošovským a Dávidom Krčíkom. Mojím cieľom je vyhrať každý zápas, preto som sem prišiel a páči sa mi, že klub je nastavený úplne rovnako, "uviedol Vavro.