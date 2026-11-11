Zdolať Španielsko by bol zázrak. Česi musia hrať úplne dokonale, vraví tréner

Aby českí futbalisti vo štvrtkovom zápase Ligy národov proti Španielsku mohli bodovať, musia podať dokonalý výkon vo všetkých aspektoch hry, povedal tréner Santi Denia.
Po októbrovom stretnutí v Oviede ho v Prahe čaká druhý súboj proti krajanom, sústredí sa ale hlavne na svoj tím.
52-ročný rodák z Albacete má zhruba jasno o základnej zostave, zvažuje ešte stred zálohy. Do zvyšných dvoch duelov v skupine A3 ide s cieľom obaja vyhrať, povedal na tlačovej konferencii.
Úradujúci majstri sveta i Európy zo Španielska v základnom čase nenašli premožiteľa už 42 zápasov. V úvodnom vzájomnom dueli v skupine na začiatku októbra Česko v Oviede po boji prehralo 1:3.
Česi veria, že môžu bodovať aj s topfavoritmi
"Nemôžete hrať len skoro dokonale, proti Španielom musíte hrať úplne dokonale vo všetkých aspektoch, aby ste ich mohli predčiť. Defenzívna fáza, štandardná situácia, prechodová fáza do útoku, všeobecne všetko musíte robiť dobre. Ak budete hrať v nízkom bloku, na to oni majú zbrane, budete trpieť," povedal Denia.
"Oni vždy hrajú dokonale. Ale naša práca je, aby hráči verili tomu, že to dokážu. Skoro sme získali body proti Chorvátsku, konkurovali sme doma Anglicku, hrali sme dobre v Oviede. Takže myslím, že hráči veria tomu, že môžeme získavať body, "doplnil Denia.
Druhýkrát od letného príchodu na lavičku českého tímu, kde po majstrovstvách sveta nahradil kouča Miroslava Koubka, ho čaká súboj s krajanmi a niekdajším kolegom pri mládežníckych reprezentáciách Luisom de la Fuentom.
"Všetkých je známy, veľmi rád ich uvidím pred zápasom. Ale akonáhle sa začne zápas, toto všetko púšťam z hlavy. Chcem, aby si môj tím viedol dobre. Nebudem hovoriť, že je to zvláštne, je to niečo, čo sa trénerom môže stávať. Po zápase krajanom popriem veľa šťastia, ale počas neho sa budem sústrediť len na náš tím, "podotkol Denia.
Základná zostave by mala byť jasná
"Plus mínus to máme pripravené. Samozrejme nás ešte dnes čaká posledný tréning. Sme radi, že všetkých 24 hráčov, ktorí prišli v pondelok, sú v poriadku, nemajú problémy. To je pre trénera reprezentácie dôležité, že nemusí riešiť žiadne zranenie. Pripravení sú všetci, ale do zápasu môžeme mať len 23 hráčov. Prví, kto sa zostavu dozvie, sú naši hráči," poznamenal.
Kvôli trestu za dve žlté karty mu bude schádzať záložník Michal Sadílek, v strede poľa by mohol naskočiť navrátilec po zranení Tomáš Souček.
"Na túto pozíciu máme štyri päť možností. Máme nováčika Davida Kozla, ktorému sa veľmi darí v Mladej Boleslavi. Lukáš Červ a Alex Kráľ majú skúsenosti z predchádzajúceho zrazu. Tomáš Souček odohral za reprezentáciu 93 zápasov, takže má tiež skúsenosti. Všetci štyria môžu nastúpiť. Dnes večer sa o tom porozprávame a zajtra uvidíme, kto nastúpi," podotkol Denia.
S novým tímom pri prvom zraze na prelome septembra a októbra prehral všetky štyri doterajšie zápasy. V nadchádzajúcich dueloch so Španielskom a v Chorvátsku sa s mužstvom pokúsi odvrátiť zostup z elitnej A-skupiny.
"Chceme tie dva zápasy, ktoré nás čakajú, vyhrať. Byť tretí v tabuľke, to vám zmení život. Či už čo sa týka súťaže, alebo v akom budete koši pri žrebe kvalifikácie majstrovstiev Európy. Veľa sme sa o tom bavili. Mali sme menej času na prípravu, ale dali sme do toho veľa energie," uviedol Denia.