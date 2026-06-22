Bývalý tréner Mallorcy a Valjenta mieri do Bundesligy. Povedie tím v Lige majstrov

Novým trénerom futbalistov RB Lipsko sa stal Argentínčan Martin Demichelis. Bývalý obranca Bayernu Mníchov nahradil vo funkcii Oleho Wernera, s predstaviteľmi nemeckého klubu sa dohodol na dvojročnej zmluve.
Štyridsaťpäťročný Demichelis bol preferovaný kandidát na uvoľnený trénerský post v treťom tíme uplynulej bundesligovej sezóny.
Naposledy viedol španielsku Mallorcu, kde bol jeho zverencom aj slovenský obranca Martin Valjent.
Predtým trénersky pôsobil v argentínskom River Plate a mexickom Monterrey. Počas hráčskej kariéry nastupoval okrem Bayernu aj za Manchester City či Atletico Madrid.
„Martin Demichelis prináša skúsenosti s prácou na najvyššej úrovni ako hráč i tréner v Európe, Južnej a Severnej Amerike.
Táto medzinárodná perspektíva sa skvele hodí pre RB Lipsko a náš globálny rozhľad,“ uviedol na adresu nového kormidelníka športový riaditeľ klubu Marcel Schäfer.
Vedenie RB sa rozišlo s Wernerom už po jednej sezóne, hoci s tímom obsadil v domácej súťaži tretie miesto a postúpil do Ligy majstrov.
Zmluvu v Lipsku mal pritom do roku 2027. Demichelis chce na jeho pôsobenie nadviazať. „Mám enormný rešpekt pred prácou, ktorá tu bola odvedená.
Chcem budovať na týchto základoch a spraviť ďalšie kroky spoločne s celým tímom. Chcem vytvoriť tím, ktorý hrá odvážny, intenzívny a vzrušujúci futbal, preberá zodpovednosť na ihrisku a inšpiruje obyvateľov Lipska svojou vášňou,“ citovala bývalého argentínskeho reprezentanta agentúra DPA.