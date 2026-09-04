Jeho túžbou bolo odísť, prehovoril tréner Tottenhamu o budúcnosti brazílskeho útočníka

Tréner Tottenhamu Hotspur Roberto De Zerbi.
Tréner Tottenhamu Hotspur Roberto De Zerbi. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|4. sep 2026 o 18:03
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V drese Tottenhamu nemôže hrať v Premier League minimálne do januára.

Brazílsky futbalový útočník Richarlison je údajne na odchode z Tottenhamu. Naznačil to tréner Roberto De Zerbi, ktorý po jeho vynechaní zo zostavy pred sobotňajším zápasom s Nottinghamom povedal, že chce pracovať iba s „hladnými“ hráčmi.

Podľa anglických médií bol v hre Richarlisonov návrat do Evertonu, no ten údajne zlyhal pre platové požiadavky hráča.

Ako ďalšie možnosti sa spomína záujem klubov z Turecka a Saudskej Arábie. V drese Tottenhamu nemôže hrať v Premier League minimálne do januára po tom, čo nefiguroval v 25-člennom kádri.

Richarlison na sociálnych sieťach uviedol, že „nikdy viac za mňa nikto nerozhodne o mojej budúcnosti“. De Zerbi však povedal, že to bol práve Richarlison, kto inicioval prestup.

„Myslím si, že on sa o všetkom rozhodol sám. Hovoril so mnou na začiatku predsezónneho obdobia a povedal mi, že jeho myšlienkou a túžbou bolo odísť,“ povedal tréner Tottenhamu na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii.

Spurs prehrali svoje úvodné dva zápasy sezóny s Brentfordom (0:3) a Newcastlom (0:2) a nestrelili v nich ani gól.

Táto bilancia je pre klub mimoriadne nepríjemná, keďže počas leta utratil na prestupovom trhu približne 300 miliónov libier.

V kádri Tottenhamu figuruje aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréner Tottenhamu Hotspur Roberto De Zerbi.
    Tréner Tottenhamu Hotspur Roberto De Zerbi.
    Jeho túžbou bolo odísť, prehovoril tréner Tottenhamu o budúcnosti brazílskeho útočníka
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