Španielsko dalo De Miguelovi posledné zbohom. Na pohreb prišli De la Fuente aj Pérez

Pohreb Jesusa de Miguela
Pohreb Jesusa de Miguela (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 18:02
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Smútočný obrad sa konal v Navahermose, domovskom meste hráča Tenerife.

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente a prezident Realu Madrid Florentino Perez sa vo štvrtok pripojili k rodine a spoluhráčom Jesusa de Miguela na jeho pohrebe.

Španielsky futbalista zomrel po zrážke na ihrisku.

Tridsaťročný De Miguel zomrel v utorok, deň po tom, ako utrpel zástavu srdca po zrážke so súperovým brankárom počas zápasu druhej španielskej ligy.

„S hlbokým zármutkom a úprimným pohnutím vyjadrujeme sústrasť a vzdávame úctu,“ povedal De la Fuente podľa agentúry AP.

Smútočný obrad sa konal v Navahermose, domovskom meste De Miguela. Ten sa v pondelok večer počas druholigového zápasu svojho klubu CD Tenerife proti FC Andorra tvrdo zrazil so súperovým brankárom a neskôr zomrel v nemocnici.

Predbežná pitevná správa uvádza ako príčinu smrti „poranenie hrudníka spôsobené nehodou“.

Španielsko

Španielsko

Pohreb Jesusa de Miguela
Pohreb Jesusa de Miguela
Španielsko dalo De Miguelovi posledné zbohom. Na pohreb prišli De la Fuente aj Pérez
dnes 18:02
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