Španielsko dalo De Miguelovi posledné zbohom. Na pohreb prišli De la Fuente aj Pérez

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente a prezident Realu Madrid Florentino Perez sa vo štvrtok pripojili k rodine a spoluhráčom Jesusa de Miguela na jeho pohrebe.
Španielsky futbalista zomrel po zrážke na ihrisku.
Tridsaťročný De Miguel zomrel v utorok, deň po tom, ako utrpel zástavu srdca po zrážke so súperovým brankárom počas zápasu druhej španielskej ligy.
„S hlbokým zármutkom a úprimným pohnutím vyjadrujeme sústrasť a vzdávame úctu,“ povedal De la Fuente podľa agentúry AP.
Smútočný obrad sa konal v Navahermose, domovskom meste De Miguela. Ten sa v pondelok večer počas druholigového zápasu svojho klubu CD Tenerife proti FC Andorra tvrdo zrazil so súperovým brankárom a neskôr zomrel v nemocnici.
Predbežná pitevná správa uvádza ako príčinu smrti „poranenie hrudníka spôsobené nehodou“.