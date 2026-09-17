Vedenie španielskeho futbalu rozhodlo. Tréner majstrov sveta podpísal nový kontrakt

Trénerom španielskej futbalovej reprezentácie bude aj naďalej Luis de la Fuente. Vedenie tamojšej federácie (RFEF) informovalo, že so 65-ročným španielskym koučom podpísalo kontrakt do roku 2032. Pôvodná zmluva mala vypršať v roku 2028.
De la Fuente pôsobí v pozícii reprezentačného trénera od decembra 2022, keď nahradil vo funkcii Luisa Enriqueho.
Počas nesmierne úspešného pôsobenia na lavičke doviedol tím k triumfom v Lige národov (2023), na majstrovstvách Európy (2024) a na svetovom šampionáte (2026). Pod jeho vedením prehralo Španielsko v 41 súťažných dueloch len dvakrát.
„Jeho výsledky a robota hovoria za seba. Verejnosť ho miluje a váži si ho. Novú zmluvu som mu ponúkol z toho dôvodu, že nebol medzi najlepšou desiatkou z pohľadu finančných podmienok.
Teraz už bude. Finalizujeme dohodu, aby s nami zostal aj v ďalších rokoch. Funguje s nami 14 rokov a chcem, aby s nami ukončil svoju kariéru,“ cituje denník AS prezidenta RFEF Rafaela Louzana.
De la Fuente si vybudoval reputáciu už pri mládežníckych reprezentačných výberoch Španielska, s družstvami do 19 a 21 rokov triumfoval na majstrovstvách Európy.
Navyše má vo svojej zbierke striebro z OH 2020. Španielov čaká na najbližšom európskom a svetovom šampionáte obhajoba prvenstva.
Najmä v roku 2030 sa „La Roja“ predstaví pred domácim publikom na MS, spolu s Portugalskom a Marokom sú hlavnými organizátormi záverečného turnaja.