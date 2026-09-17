Vedenie španielskeho futbalu rozhodlo. Tréner majstrov sveta podpísal nový kontrakt

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2026 o 08:35
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Pôvodná zmluva mala vypršať v roku 2028.

Trénerom španielskej futbalovej reprezentácie bude aj naďalej Luis de la Fuente. Vedenie tamojšej federácie (RFEF) informovalo, že so 65-ročným španielskym koučom podpísalo kontrakt do roku 2032. Pôvodná zmluva mala vypršať v roku 2028.

De la Fuente pôsobí v pozícii reprezentačného trénera od decembra 2022, keď nahradil vo funkcii Luisa Enriqueho.

Počas nesmierne úspešného pôsobenia na lavičke doviedol tím k triumfom v Lige národov (2023), na majstrovstvách Európy (2024) a na svetovom šampionáte (2026). Pod jeho vedením prehralo Španielsko v 41 súťažných dueloch len dvakrát.

„Jeho výsledky a robota hovoria za seba. Verejnosť ho miluje a váži si ho. Novú zmluvu som mu ponúkol z toho dôvodu, že nebol medzi najlepšou desiatkou z pohľadu finančných podmienok.

Teraz už bude. Finalizujeme dohodu, aby s nami zostal aj v ďalších rokoch. Funguje s nami 14 rokov a chcem, aby s nami ukončil svoju kariéru,“ cituje denník AS prezidenta RFEF Rafaela Louzana. 

De la Fuente si vybudoval reputáciu už pri mládežníckych reprezentačných výberoch Španielska, s družstvami do 19 a 21 rokov triumfoval na majstrovstvách Európy.

Navyše má vo svojej zbierke striebro z OH 2020. Španielov čaká na najbližšom európskom a svetovom šampionáte obhajoba prvenstva.

Najmä v roku 2030 sa „La Roja“ predstaví pred domácim publikom na MS, spolu s Portugalskom a Marokom sú hlavnými organizátormi záverečného turnaja.

Reprezentácie

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente.
Vedenie španielskeho futbalu rozhodlo. Tréner majstrov sveta podpísal nový kontrakt
dnes 08:35
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