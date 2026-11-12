Robí cvičenia, zotavuje sa dobre. De la Fuente verí, že Yamal proti Anglicku nastúpi

Lamine Yamal
Lamine Yamal (Autor: TASR/AP)
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SITA|12. nov 2026 o 12:59
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Španielsky tréner je optimistický ohľadom zdravotného stavu hviezdneho krídelníka.

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente vyjadril nádej, že krídelník Lamine Yamal z FC Barcelona bude zdravý a schopný nastúpiť proti Anglicku v nadchádzajúcom zápase Ligy národov.

Devätnásťročný hráč vynechá štvrtkový duel proti Česku v Prahe z dôvodu problémov s kolenom, no očakáva sa, že sa k národnému tímu pripojí po tomto zápase.

"Zranil sa v poslednom zápase, mal nepohodlie v jednom kolene, podstúpil bežnú liečbu, vrátane vyšetrenia v Barcelone, kde zistili zápal a tekutinu v kolene – to znamená, že potreboval oddych,“ povedal De la Fuente novinárom.

Dodal, že lekárske tímy Španielska a Barcelony majú vynikajúcu spoluprácu, preto sa rozhodol, že by Yamal nemal cestovať do Prahy bez istoty, či bude schopný hrať.

Tréner vyjadril optimizmus ohľadne Yamalovho zotavovania pred nedeľňajším súbojom v Madride: "Robí cvičenia s fyzioterapeutom, čo naznačuje, že sa zotavuje dobre. Veríme, som optimistický, že v piatok bude s nami.“

De la Fuente zároveň odmietol, že by Yamal mal v tíme nejaké privilégiá: "Nemá žiadne privilégia a jeho spoluhráči sú v pohode, pretože k všetkým pristupujeme rovnako.“ Dodal, že v podobnej situácii by rozhodli rovnako aj v súvislosti s ďalšími hráčmi.

Španielsko vyhralo všetky doterajšie štyri zápasy v Lige národov 2026/2027 a už si zaistilo postup do štvrťfinále.

Tím je nezdolaný v ostatných 43 súťažných zápasoch, čo podľa trénera prináša extra motiváciu: „Chceme dosahovať nové míľniky, toto je ďalší. Nikto z nás si predtým nemyslel, že to dosiahneme na 35 duelov, pretože už to boli astronomické čísla, no keď sme dosiahli 43, tak si hovoríme, že samozrejme chceme aj 44.“

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