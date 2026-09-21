Bude patriť k najlepšie plateným trénerom. De la Fuente dostal novú zmluvu

Tréner Luis de la Fuente povedie španielskych futbalistov, s ktorými ovládol majstrovstvá Európy i sveta, až do roku 2032. Zväz dnes informoval o tom, že so 65-ročným koučom predĺžil zmluvu.
De la Fuente sa španielskej reprezentácie ujal v decembri 2022. O dva roky neskôr s tímom triumfoval na Eure a tento rok pridal víťazstvo na svetovom šampionáte. V sezóne 2022/23 pod ním navyše Španielsko vyhralo Ligu národov.
"Výsledky a jeho práca hovoria za neho. Ponúkol som mu predĺženie zmluvy, pretože finančne nepatril medzi desať najlepšie platených trénerov. Teraz už patriť bude," povedal nedávno šéf španielskeho zväzu Rafael Louzán.
De la Fuente by mal reprezentáciu viesť aj na majstrovstvách sveta v roku 2030, ktoré bude Španielsko organizovať s Portugalskom a Marokom.
V minulosti trénoval aj španielske mládežnícke výbery. "Je u nás štrnásť rokov a chcem, aby tu mohol dokončiť kariéru," uviedol Louzán.