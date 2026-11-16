Priznal, že v šatni stratil nervy. Frustrovaný Davies musí podstúpiť ďalšiu operáciu

Alphonso Davies
Alphonso Davies (Autor: TASR/AP)
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TASR|16. nov 2026 o 13:02
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Nie je zábavné mať neustále zranenia stehna, uviedol.

Kanadský futbalista Alphonso Davies z Bayernu Mníchov sa obáva, že po najnovšom zranení stehenného svalu bude musieť opäť podstúpiť operáciu.

Dvadsaťšesťročný obranca utrpel zranenie počas prvého štvrťfinálového zápasu Ligy národov CONCACAF proti Guatemale (3:2), z ktorého musel odstúpiť už po šiestich minútach.

Davies nastúpil za kanadskú reprezentáciu v základnej zostave prvýkrát po viac ako 600 dňoch, jeho návrat sa však skončil predčasne.

„Som trochu frustrovaný a nahnevaný. Nie je zábavné mať neustále zranenia stehna. Teraz hovoríme o operácii a z toho mám strach,“ povedal Davies v rozhovore pre kanadskú televíziu OneSoccer.

Reprezentačný kapitán vysvetlil, že počas stretnutia si nepríjemne vykrútil chrbát, pričom už predtým pociťoval bolesť v oblasti medzi stehnom a kolenom.

„Mal som pocit, že nedokážem behať,“ opísal svoje problémy. Po vystriedaní neudržal emócie na uzde. „Stratil som nervy v šatni, vôbec som nevedel, čo sa deje. Momentálne je to frustrujúce. Neviem, čo mám robiť,“ priznal Davies.

Ľavý obranca Bayernu má za sebou bohatú históriu zdravotných problémov. V prebiehajúcej sezóne sa mu pritom opäť darilo získavať výraznejší herný priestor v mníchovskom klube. Dĺžka jeho ďalšej absencie zatiaľ nie je známa, pripomenula agentúra DPA.

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