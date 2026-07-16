Na MS odohral len niekoľko minút. Kapitán Kanady sa vrátil do Bayernu a trénuje sám

Na archívnej snímke z 25. novembra 2024 Alphonso Davies z Bayernu Mníchov.
Na archívnej snímke z 25. novembra 2024 Alphonso Davies z Bayernu Mníchov. (Autor: TASR)
TASR|16. júl 2026 o 18:00
ShareTweet0

Skúsený obranca označil šampionát za jednu z najťažších výziev.

Kapitán kanadskej futbalovej reprezentácie Alphonso Davies sa po návrate z MS opäť zapojil do tréningového procesu v Bayerne Mníchov.

V úvodných dňoch sa rovnako ako ďalší rekonvalescenti Serge Gnabry a Lennart Karl bude pripravovať individuálne.

Davies utrpel začiatkom mája zranenie stehenného svalu a na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade odohral iba niekoľko minút v šestnásťfinále proti Juhoafrickej republike (1:0).

V osemfinále, v ktorom jeho tím podľahol Maroku 0:3, Davies nenastúpil.

Skúsený obranca označil šampionát za jednu z najťažších výziev v kariére, pretože vinou zranenia nemohol podať plnohodnotný výkon, pripomenula agentúra DPA.

Bundesliga

    Na archívnej snímke z 25. novembra 2024 Alphonso Davies z Bayernu Mníchov.
    Na archívnej snímke z 25. novembra 2024 Alphonso Davies z Bayernu Mníchov.
    Na MS odohral len niekoľko minút. Kapitán Kanady sa vrátil do Bayernu a trénuje sám
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Na MS odohral len niekoľko minút. Kapitán Kanady sa vrátil do Bayernu a trénuje sám