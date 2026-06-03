Weiss musel urobiť nútenú zmenu. Z kádra Slovenska vypadol zranený Strelec

Kurt Shaw (Malta) a Dávid Strelec (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta.
Kurt Shaw (Malta) a Dávid Strelec (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta. (Autor: TASR)
TASR|3. jún 2026 o 11:44
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V tíme ho nahradí ďalší hráč z Niké ligy.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. urobil v stredu vynútenú zmenu v kádri pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou Horou v Košiciach.

Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerepkai. Bývalý mládežnícky reprezentant môže zažiť debut v národnom A-tíme.

Strelec opustil mužstvo pre zdravotné problémy, ktoré mu neumožnili dohrať pondelkový duel s Maltou v Dunajskej Strede (2:1). Čerepkai absolvuje už stredajší tréning o 17.00 h. Informoval o tom portál futbalsfz.sk.

Za sebou má druhú sezónu v drese FC Košice. Počas uplynulého ročníka Niké ligy nastúpil na 30 ligových duelov, v ktorých strelil 10 gólov a pridal sedem asistencií.

Vlani sa predstavil v drese SR aj na domácich majstrovstvách Európy kategórie do 21 rokov.

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