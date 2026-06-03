Weiss musel urobiť nútenú zmenu. Z kádra Slovenska vypadol zranený Strelec

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. urobil v stredu vynútenú zmenu v kádri pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou Horou v Košiciach.
Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerepkai. Bývalý mládežnícky reprezentant môže zažiť debut v národnom A-tíme.
Strelec opustil mužstvo pre zdravotné problémy, ktoré mu neumožnili dohrať pondelkový duel s Maltou v Dunajskej Strede (2:1). Čerepkai absolvuje už stredajší tréning o 17.00 h. Informoval o tom portál futbalsfz.sk.
Za sebou má druhú sezónu v drese FC Košice. Počas uplynulého ročníka Niké ligy nastúpil na 30 ligových duelov, v ktorých strelil 10 gólov a pridal sedem asistencií.
Vlani sa predstavil v drese SR aj na domácich majstrovstvách Európy kategórie do 21 rokov.