Fanúšikovia vstali a z ihriska ho vyprevadili mohutným potleskom. David Strelec doslova zožal aplauz. „Najlepšie o jeho výkone vypovedalo to, ako ho diváci vyprevádzali z ihriska pri striedaní,“ hodnotil redaktor Craig Johns z denníka Teesside Live.
Slovenský útočník sa dostal do popredia britských médií, ktoré sa venujú Middlesbrough.
Na fotografiách bol hlavnou postavou a v hodnoteniach dostal najvyššie známky spomedzi všetkých hráčov na ihrisku. Pritom išlo iba o jeho prvý gól v tejto sezóne Championship.
Pre dvadsaťpäťročného reprezentanta to bola dôležitá odpoveď na náročné obdobie.
V klube sa doteraz trápil, do šiestich zápasov zasiahol prevažne ako náhradník. Až v posledných dvoch dueloch nastúpil v základnej zostave. Na konte má iba 178 minút.
Tentoraz však dostal dôveru od začiatku a pri víťazstve Middlesbrough nad Bristolom City 2:0 v 16. kole Championship odohral jeden zo svojich najlepších zápasov na anglických trávnikoch.
Po prestávke ukázal inú tvár
Strelec nastúpil v útoku namiesto Willa Lanksheara, ktorý sa po zranení vrátil na lavičku náhradníkov.
Pre slovenského útočníka to bola ďalšia príležitosť ukázať, že má na Teesside svoje miesto. Prvý polčas však nebol jednoduchý. Bristol City bránilo s desiatimi hráčmi za loptou a priestoru na útočenie bolo veľmi málo.
Middlesbrough malo výraznú územnú prevahu. Takmer celý prvý polčas sa držanie lopty domácich pohybovalo okolo 80 percent. Po jej strate agresívne napádali a snažili sa ju okamžite získať späť na polovici súpera. Napriek tomu nedokázali brankára Bradleyho Collinsa prinútiť k zákroku.
Strelec sa dostával len k sporadickým príležitostiam a nedostával dostatok použiteľných prihrávok. Po jednej z nich od Conwaya mal možnosť zakončiť, no jeho strela bola príliš slabá a smerovala priamo do brankára.
Po prestávke sa však obraz zápasu zmenil. Bristol City sa pokúsilo hrať odvážnejšie, čo domácim otvorilo viac priestoru. A Strelec ukázal, čoho je schopný.
Výborné spracovanie a prvý gól sezóny
Už deväť minút po zmene strán Middlesbrough zdvojnásobilo vedenie. Postaral sa o to práve slovenský útočník.
Dlhú loptu výborne spracoval hrudníkom a následne ju rozohral do krídla na Amaria Coziera-Duberryho. Ten sa dostal až k bránkovej čiare a prihrávkou pod seba našiel nabiehajúceho Strelca. Slovenský reprezentant vystrelil ľavačkou zvnútra šestnástky. Collins si síce na loptu siahol, no zabrániť gólu už nedokázal.
VIDEO: Zostrih zápasu Middlesbrough - Bristol City
Bol to jeho prvý presný zásah v aktuálnom ročníku druhej najvyššej anglickej súťaže. Na štadióne Riverside vypukla radosť. Keď hlásateľ oznámil Strelca ako strelca gólu, tribúny vybuchli nadšením.
Slovák po presnom zásahu viditeľne ožil. V 60. minúte predviedol ďalší výborný dotyk s loptou, ktorým sa zbavil dvoch obrancov a rozbehol sa po pravej strane. Jeho následný center však bol pre čerstvo prichádzajúceho Mylesa Pearta-Harrisa príliš dlhý.
Strelec tak nebol iba autorom druhého gólu. Jeho práca s loptou, pohyb a ďalšie útočné akcie pomáhali Middlesbrough kontrolovať zápas. Práve jeho výkon po prestávke vyzdvihli aj britskí novinári.
Najvyššie známky, pochvala z dvoch redakcií
Craig Johns z Teesside Live udelil slovenskému útočníkovi známku osem z desiatich.
„Pre slovenského útočníka to bolo zrejme výnimočné popoludnie. V prvom polčase to mal náročné a dostával sa len k sporadickým príležitostiam. Po zmene strán však výrazne ožil, strelil gól a zohral dôležitú úlohu aj pri jeho príprave vďaka výbornej práci s loptou a kontrole hry."
"Predviedol aj niekoľko ďalších veľmi vydarených dotykov s loptou a nábehov, po ktorých chýbalo len málo, aby pripravil góly pre spoluhráčov. Najlepšie o jeho výkone vypovedalo to, ako ho diváci vyprevádzali z ihriska pri striedaní.“
Rovnakú známku dostal aj od Dominica Shawa z denníka The Northern Echo.
„Gól si zaslúžil a radosť jeho spoluhráčov to jasne dokazovala. V prvom polčase mal niekoľko frustrujúcich momentov a nedostával dostatok použiteľných prihrávok. Po prestávke však predviedol výborný výkon. Tento zápas aj strelený gól mu veľmi pomôžu a dodajú mu sebavedomie. Tréner Kim Hellberg označil jeho gól za ‚obrovsky dôležitý‘.“
Zápas sa postupne menil na pohodlné víťazstvo domácich. Trinásť minút pred koncom poslal Hellberg na ihrisko Lanksheara, ktorý sa po zranení vrátil do súťažného diania. Vystriedal práve Strelca. Slovenského útočníka však diváci nevyprevádzali obyčajným potleskom. Fanúšikovia vstali a odmenili ho mohutným aplauzom.
Mimoriadne dôležitý moment
„Bolo to fantastické víťazstvo. Dokázali sme prekonať tím, proti ktorému sme v predchádzajúcich deviatich zápasoch nedokázali vyhrať. Navyše mužstvo, ktoré prehralo iba jeden z posledných siedmich zápasov na ihriskách súperov," dodal Hellberg.
Potom sa osobitne pristavil pri slovenskom útočníkovi.
„Pre Davida to bol mimoriadne dôležitý moment. Odkedy sa vrátil, podáva veľmi dobré výkony. V týchto dvoch zápasoch ukázal, aký je kvalitný hráč. Ten gól bol výsledkom krásnej tímovej akcie a David je špičkový futbalista. Bolo vidieť, akú mal z neho radosť."
"Je to skvelý človek a je pre mňa jednoduché stáť za ním. Každý deň vidím, čo robí. Ide o to, aby sme mali k dispozícii viac kvalitných hráčov pripravených nastúpiť,“ povedal tréner pre Sky Sports.
Hellberg zároveň vysvetlil, prečo dal príležitosť aj Lankshearovi.
„Chceli sme dať Willovi príležitosť nastúpiť. Je dôležité, aby hral a znovu získal herný pocit. Každý vie, aký je kvalitný hráč. Som rád, že ho máme späť.“
Strelec má veľkú konkurenciu
Práve návrat anglického útočníka je pre slovenského reprezentanta dôležitý aj z pohľadu ďalšieho vývoja sezóny. Lankshear je od jej začiatku útočníkom číslo jeden v Middlesbrough. V 14 zápasoch strelil 13 gólov, čo je fantastická bilancia.
Dva zápasy vynechal pre zranenie, no teraz je späť. Do Middlesbrough prišiel pred sezónou z Tottenhamu za približne 12 miliónov eur. Má iba 21 rokov.
To všetko slovenskému útočníkovi komplikuje cestu do základnej zostavy. Lankshear má výbornú streleckú formu, vysokú prestupovú hodnotu aj dôveru trénera. Strelec preto musí využiť každú príležitosť, ktorú dostane.
V minulej sezóne strelil v Championship osem gólov v 32 zápasoch. Teraz má za sebou prvý presný zásah v novom ročníku. Dôležitejšie než samotná štatistika však môže byť spôsob, akým k nemu prišiel, a reakcia, ktorú jeho výkon vyvolal.
Middlesbrough zdolalo Bristol City prvýkrát od augusta 2021.
Tentoraz sa o jeden z rozhodujúcich momentov postaral Strelec. Middlesbrough získalo tri body, udržalo čisté konto a vrátilo sa na čelo Championship. Slovenský útočník zase dostal niečo, čo po náročných týždňoch potreboval možno ešte viac než samotný gól: uznanie spoluhráčov, trénera aj fanúšikov.