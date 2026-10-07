Ikona Man City obnovuje kariéru. V štyridsiatke si zahrá futbal v Hongkongu

Bývalý španielsky reprezentant David Silva sa vo veku 40 rokov vrátil z futbalového dôchodku a posilnil účastníka najvyššej hongkonskej súťaže Supreme Sha Tin.
Majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión ukončil aktívnu kariéru pred tromi rokmi po tom, čo utrpel vážne zranenie kolena počas predsezónnej prípravy.
„Naozaj sa teším na cestu do Hongkongu, kde si budem môcť vychutnať tamojšiu kultúru, spoznať ľudí a vyskúšať jedlo v oblasti Sha Tin. Samozrejme, teším sa aj na hongkonský futbal,“ uviedol Silva vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach klubu.
Za Španielsko odohral Silva 125 zápasov a na klubovej úrovni strávil 10 sezón v Manchestri City, s ktorým získal štyri ligové tituly a dvakrát sa tešil z triumfu v FA Cupe.
Jeho nový zamestnávateľ postúpil v minulej sezóne do hongkonskej Premier League a v súčasnosti figuruje na ôsmom mieste v súťaži, ktorú tvorí 11 tímov, pripomenula agentúra AP.