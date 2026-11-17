Anglický futbalový klub Arsenal FC sa dohodol na predĺžení zmluvy s brankárom Davidom Rayom na viacročné obdobie. V utorok o tom informoval The Athletic. Tridsaťjedenročný Španiel má s tímom platný kontrakt do leta 2028.
Arsenal si tak zaistí ďalšieho kľúčového hráča po tom, čo sa na nových zmluvách mali ústne dohodnúť už stredopoliar Declan Rice a obranca Jurrien Timber, pričom rokovania sú údajne na dobrej ceste aj s kapitánom Martinom Ödegaardom.
Tréner Mikel Arteta podpísal v októbri zmluvu do leta 2030. Raya prišiel do klubu v lete 2023 z Brentfordu, najprv na ročné hosťovanie, no Arsenal v júli 2024 využil opciu a kúpil ho za 27 miliónov libier.
Raya získal okamžite post jednotky a za „gunners“ odchytal 162 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých si pripísal 76 čistých kont.
Vo všetkých troch sezónach v Premier League získal Zlatú rukavicu, v ročníku 2024/25 spoločne s Matzom Selsom z Nottinghamu, a vlani pomohol Arsenalu k zisku titulu po dlhých 22 rokoch ako aj účasti vo finále Ligy majstrov, kde prehrali s Parížom Saint-Germain v jedenástkovom rozstrele.