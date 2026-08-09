Africká krajina smúti za svojím futbalistom. Neďaleko domu bol obeťou brutálneho útoku

Uganda si uctila pamiatku futbalistu Davida Oworiho, ktorý zomrel po útoku pri lúpežnom prepadnutí v hlavnom meste Kampala. Kapitán klubu SC Villa mal 27 rokov.
Podľa vyhlásenia klubu sa Owori stal na začiatku týždňa neďaleko svojho domu obeťou „brutálneho útoku neznámych osôb“.
Podľa policajnej hovorkyne Racheal Kawalaovej ho našli okoloidúci v bezvedomí a previezli do neďalekej nemocnice, kde v stredu zomrel.
Owori nastupoval za SC Villa na poste pravého obrancu i stredopoliara. Ugandská reprezentácia na sociálnej sieti podľa AFP uviedla:
„Prišli sme o syna, lídra a hviezdu. Na jeho žiaru na ihrisku i mimo neho sa nikdy nezabudne.“
Jeho klub vyzval úrady na dôkladné vyšetrenie prípadu a potrestanie páchateľov. Smrť futbalistu zároveň vyvolala v krajine diskusiu o násilnej kriminalite v Kampale.