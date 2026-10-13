Šéf regulačného orgánu pohrozil odchodom, ak dôjde k politickému zásahu do prípadu City

Predseda regulačného orgánu anglického futbalu David Kogan v utorok vyhlásil, že odstúpi, ak dôjde k akémukoľvek politickému zasahovaniu do rozhodovania o prípadných sankciách pre Manchester City.
Klub uznali vinným z rozsiahleho porušovania finančných pravidiel Premier League.
Nezávislý futbalový regulátor má právomoc prinútiť majiteľov zo Spojených arabských emirátov predať klub a môže mu odoprieť licenciu na činnosť, ak vlastníkov vyhodnotí ako nespôsobilých. Kogan uviedol, že orgán stále čaká na výsledok odvolania City proti verdiktu.
SAE sú významným investorom vo Veľkej Británii. Na otázku, či si regulačný orgán dokáže zachovať nezávislosť vzhľadom na širšie vzťahy medzi oboma vládami, Kogan odpovedal:
„Akákoľvek forma politického zasahovania do nášho fungovania povedie k môjmu odstúpeniu z tejto funkcie a za tým si pevne stojím.
V tejto ani v žiadnej inej veci sme nečelili absolútne žiadnemu politickému tlaku. A neočakávam ho ani v budúcnosti,“ povedal podľa agentúry AP.