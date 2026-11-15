Líder jesennej časti nechce poľaviť. Mnohí si mysleli, že súťažou preletíme, hovorí opora

FK Slovan Kendice, klub z obce v okrese Prešov s niečo vyše 2 100 obyvateľmi, mal ambíciu vyhrať Majstrovstvá regiónu – 4. ligu východ už v minulom ligovom ročníku. V záverečnom finiši mu však postup do tretej ligy vyfúkol Partizán Bardejov.
Slovanisti sa napriek tomu vysokých cieľov nevzdávajú a všetko nasvedčuje tomu, že aj v aktuálnej sezóne chcú zabojovať o najvyššiu priečku.
Už aj tak nabitú kabínu, v ktorej figurujú mená ako Dupkala, Cicman, Pribula, Ivanko Macej, Andrič či Vinclér, teda hráči s minimálne druholigovými skúsenosťami, doplnili v lete ďalšie výrazné posily.
Z Humenného prišli Lukáš Hováth a Ján Dzurik, z Podbrezovej hrajúci tréner Matúš Marcin a zo Stropkova Dávid Keresteš. Mužstvo tak získalo na kvalite i skúsenostiach, čo sa pozitívne odráža aj na jeho výkonoch na ligových trávnikoch.
Po skončení jesennej časti súťaže sú futbalisti Kendíc suverénne na jej čele. V trinástich zápasoch získali 34 bodov. Prehrali iba raz, keď podľahli Kechnecu 2:4, a raz remizovali, a to v Ľuboticiach 1:1.
Pred druhým Gerlachovom majú 4 bodový náskok a pred tretím Záhradným dokonca desať bodový , čo predstavuje veľmi dobrú východiskovú pozíciu pred jarnou odvetou.
Jednou z letných posíl Šarišanov bol aj 31-ročný DÁVID KERESTEŠ. Trochu prekvapivo sa rozhodol vymeniť treťoligový dres Stropkova za štvrtoligový v Kendiciach.
Vyštudovaný učiteľ telesnej výchovy má za sebou aj účinkovanie v najvyššej slovenskej súťaži. Fortuna ligu si zahral v drese Tatrana Prešov, v ktorom v roku 2016 debutoval v zápase proti Ružomberku. Následne pôsobil v Partizáne Bardejov, FC Košice, opäť v Tatrane Prešov a napokon v MŠK Tesla Stropkov.
Počas svojej kariéry nazbieral bohaté skúsenosti z profesionálneho futbalu, ktoré sa snaží zúročiť aj v súčasnom pôsobisku.
S oporou zadných radov FK Slovan Kendice sme sa rozprávali o jeho novom pôsobisku, jesennom účinkovaní mužstva, vlastných výkonoch i úrovni súťaže, v ktorej momentálne pôsobí.
Ako ste spokojný s jesenným účinkovaním Kendíc v 4. lige?
Sme radi, že po jesennej časti sme v tabuľke na prvom mieste. Od začiatku sezóny sme túžili byť na čele, no nerodilo sa to ľahko. Išli sme od zápasu k zápasu a snažili sa uspieť v každom z nich.
Boli aj horšie chvíle, no myslím si, že môžeme byť spokojní s predvedenou hrou aj s celkovým počtom získaných bodov.
Skúste zhodnotiť svoje účinkovanie v jesennej časti ligy.
Odohral som každú minútu jesennej časti a som za to veľmi vďačný. Teší ma, že sa mi vyhýbali zranenia. Moje výkony mohli byť aj lepšie a stále je na čom pracovať.
Osobne verím, že som svojimi výkonmi pomohol tímu k tomu, kde sa po polovici sezóny nachádzame.
Ktoré zápasy a ktorí súperi boli pre vaše mužstvo najťažší?
Tabuľka hovorí jasne a sme spokojní s tým, kde sa nachádzame. Prišli však aj zakopnutia, s ktorými sa dalo počítať. Dôležité bolo, že ich nebolo veľa. Body sme stratili v Ľuboticiach a Kechneci.
Obe straty boli úplne zaslúžené. V Ľuboticiach sme síce viedli, no domáci si bod zaslúžili. V Kechneci sme odohrali náš najhorší zápas. Domáci vyhrali zaslúžene a môžeme byť radi, že nám nestrelili ešte viac gólov. Aj takéto straty však majú svoj význam a dôležité je poučiť sa z nich.
Mnohí si mysleli, že súťažou preletíme, no súperi sa na nás veľmi dobre pripravujú. Veľa zápasov, najmä na ihriskách súperov, sme si museli doslova vydrieť.
Kto bude vaším najväčším konkurentom v boji o postup?
Keď sa pozrieme na tabuľku, je jasné, že najväčším konkurentom bude Gerlachov. My sa však musíme pozerať a sústrediť predovšetkým na seba, ísť od zápasu k zápasu a príliš sa nezaoberať tabuľkou.
Je síce pekné, že sme na prvom mieste, ale za nami je len polovica sezóny. Dôležité bude, kto bude prvý po skončení celého ročníka. Každý zápas bol náročný a nerodil sa jednoducho.
Ako som už spomínal, najmä vonku sa vyhrávalo ťažšie a veľa stretnutí sme zvládli len o gól. Zápas v Ľuboticiach mal všetko a podľa mňa išlo o veľmi kvalitný duel, ktorý sa odohral pred početnou diváckou kulisou.
Ako hodnotíte úroveň súťaže?
Každé mužstvo má svoju kvalitu. V lige pôsobí veľa zaujímavých hráčov, ktorí majú skúsenosti z vyšších súťaží. Prekvapuje ma aj početné zastúpenie zahraničných futbalistov v tejto lige.
Kendice vstupovali do jesennej časti s jasným cieľom – bojovať o postup. Po trinástich kolách sú na najlepšej ceste tento zámer naplniť. Šesťbodový náskok pred najbližšími prenasledovateľmi je síce výraznou výhodou, no v súťaži zostáva ešte veľa zápasov a jarná časť môže priniesť rôzne zvraty.
Mužstvo má dostatok skúseností, kvality i široký hráčsky káder na to, aby svoje ambície pretavilo do konečného úspechu. Rozhodujúce však bude, či dokáže nadviazať na jesenné výkony, udržať si potrebnú koncentráciu a zvládnuť aj náročné stretnutia, v ktorých sa bude rozhodovať o postupových priečkach.
Kendice tak majú pred sebou veľkú výzvu – potvrdiť, že ich jesenné prvenstvo nebolo náhodné a že patria medzi najvážnejších kandidátov na postup do tretej ligy.