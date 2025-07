Prestupová sága sa skončila. Hancko sa oficiálne sťahuje do španielskeho veľkoklubu

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko napokon predsa mení dres. Po tom, čo začiatkom týždňa stroskotal jeho prestup do saudskoarabského klubu Al-Nassr FC, sa sťahuje do Španielska.

Hancko mal do klubu, kde pôsobí aj legendárny Ronaldo, prestúpiť za 40 miliónov eur vrátane dodatočných bonusov. Odcestoval do prípravného kempu Al-Nassr FC v Rakúsku, kde mu však oznámili, že s ním nepočítajú. Pripojil sa preto opäť k Feyenoordu Rotterdam na sústredení v Nemecku, no len nakrátko.