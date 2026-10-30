Prehrali 0:6 aj 1:7, no potom sa prebudili. Nováčik súťaže odmieta byť fackovacím panákom

Dvorníky – Včeláre (pôvodne Zádielske Dvorníky a Dvorníky a Včeláre) sú obcou v okrese Košice-okolie s približne 550 obyvateľmi. Futbal sa tu hrá od roku 1951.
Na futbalovej premiére sa zúčastnilo viac ako 5 000 divákov a zápas sa stal významnou spoločenskou udalosťou nielen pre obec, ale aj pre široké okolie.
V súčasnosti sa v obci hrá Majstrovstvo regiónu – IV. liga Východ. TJ Dvorníky – Včeláre sa do súťaže prebojovali po suverénnom víťazstve v piatej lige a v aktuálnom ročníku sú nováčikom.
Po jedenástich kolách sa pohybujú v strede tabuľky a od zostupových priečok ich delí deväť bodov. Skúseným pilierom defenzívy je 33-ročný Dávid Bodnár, ktorý na rukáve nosí kapitánsku pásku.
O svojej futbalovej kariére hovorí: „Moja futbalová história sa začala a stále pokračuje na juhovýchodnom Slovensku.
Pôsobil som v kluboch ako MŠK Rimavská Sobota, kde som hrával za dorast v druhej lige, FK Gemerská Hôrka, FK Jesenské, FKM Tornaľa, FK Plešivec, MFK Rožňava a Krásnohorské Podhradie. Momentálne nosím dres Dvorníkov – Včeláre, s ktorými pôsobím v štvrtej lige.“
Nechceme byť fackovacím panákom
Napriek rozpačitému začiatku nováčika je kapitán s aktuálnym postavením mužstva spokojný.
„Vzhľadom na to, ako sme vstúpili do sezóny, si myslím, že naše súčasné postavenie je výborným výsledkom. Zápas Slovenského pohára s Medzevom nám absolútne nevyšiel a v prvých troch stretnutiach štvrtej ligy sme ešte neokúsili chuť víťazstva.
Začiatok sezóny bol pre nás veľmi náročný, pretože kabínu opustilo viacero hráčov a príchody nových posíl boli ešte otázne. Prezident klubu však situáciu vyriešil a priviedol mladých hráčov. Mužstvo sa tak skompletizovalo doslova v hodine dvanástej.
Najväčším sklamaním bol domáci zápas so Záhradným, v ktorom sme prehrali 0:6, a stretnutie na ihrisku Kechneca, kde sme podľahli 1:7.
Vtedy sme si povedali, že ak chceme v tejto lige zostať, musíme sa poriadne prebudiť a bojovať jeden za druhého až do poslednej minúty.
V nasledujúcich piatich zápasoch sme získali 13 bodov z 15 a jasne ukázali, že nám na účinkovaní v tejto súťaži záleží a v žiadnom prípade nechceme byť fackovacím panákom.“
Situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť
Hráči museli prekonať aj rozdiel medzi piatou a štvrtou ligou. Ten je podľa kapitána výrazný.
„Rozdiel medzi štvrtou a piatou ligou cítiť poriadne. Futbal je tu oveľa rýchlejší, technickejší a takticky náročnejší. Zo začiatku sezóny sme sa poučili a teraz sa na každý zápas pripravujeme zodpovedne, venujeme pozornosť taktike a k súperom pristupujeme s veľkým rešpektom.“
Po vydarenom období zavládla v kabíne lepšia nálada. Skúsený obranca však upozorňuje, že mužstvo nesmie poľaviť.
„Nálada v kabíne je viac-menej pokojná, keďže v tabuľke nie sme pod veľkým tlakom. Netreba však zabúdať, že situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť.
Čakajú nás posledné dva zápasy jesennej časti a chceme v nich dosiahnuť čo najlepšie výsledky a získať maximum bodov, aby sme jeseň uzavreli s dobrým pocitom.“
Bojovať jeden za druhého
Hoci sa mužstvu darí, so svojimi výkonmi nie je kapitán úplne spokojný. Jeho jesennú časť totiž ovplyvnilo zranenie.
„Moja jesenná časť zatiaľ nie je podľa predstáv, pretože som si začiatkom septembra na tréningu natrhol zadný stehenný sval. Vyzeralo to na koniec jesennej časti, keďže som mal dvojcentimetrové natrhnutie a sval bol zaliaty krvou.
Chvalabohu, za tri týždne som sa dal do poriadku, čomu som ani sám neveril. Teraz už opäť naplno trénujem a pracujem s mužstvom.“
Ciele nováčika sú podľa Bodnára jasne stanovené. „Chceme sa naučiť fungovať na ihrisku ako jeden celok, dodržiavať taktické pokyny trénera a bojovať jeden za druhého až do konca. Naším cieľom je umiestniť sa v tabuľke čo najvyššie.“
Amatérsky futbal si vyžaduje zladiť športové povinnosti s rodinným a pracovným životom. Dávid Bodnár má našťastie podporu svojich najbližších, bez ktorej by to bolo náročnejšie.
„Podporu vo futbale mám zo všetkých strán. Kto ma pozná, vie, že po rodine je futbal na druhom mieste. Najväčšia vďaka patrí mojej priateľke, že to so mnou zvláda. Keď sa ma opýta, kam idem, moja odpoveď je stále rovnaká: Idem na futbal. Život bez neho si vôbec neviem predstaviť. Teší ma aj to, že futbal baví nielen mňa, ale aj môjho synčeka Oliverka.“
Chceme, aby súperi cítili rešpekt
Na záver kapitán nezabudol poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na fungovaní klubu a pomohli mužstvu zvládnuť náročný vstup do súťaže.
„Ako kapitán by som sa chcel poďakovať a pochváliť celý klub – od prezidenta cez všetkých pomocníkov až po posledného hráča v kabíne. Po slabšej príprave sa mužstvo Dvorníkov – Včeláre dokázalo postaviť na nohy a ukazuje, že má v štvrtej lige svoje miesto.
Odviedli sme veľký kus práce, no ešte nás jej veľa čaká. Chceme, aby súperi cítili rešpekt, keď prídu hrať do našej futbalovej kotliny pod Zádielom.“
Dvorníky – Včeláre tak po náročnom začiatku dokazujú, že aj nováčik dokáže byť v štvrtej lige konkurencieschopný. Zlepšené výsledky, zomknutá kabína a odhodlanie bojovať jeden za druhého sú prísľubom do ďalších zápasov.
Ak mužstvo nadviaže na vydarenú sériu a udrží si súčasnú pracovitosť, môže jesennú časť zakončiť úspešne a vytvoriť si dobrú východiskovú pozíciu do jarnej odvety.