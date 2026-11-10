Po sérii piatich prehier prišla zmena. Taliansky klub angažoval nového trénera

Roberto D'Aversa.
Roberto D'Aversa. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
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TASR|10. nov 2026 o 18:47
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Naposledy viedol FC Turín, do ktorého prišiel vo februári a zachránil ho pred zostupom.

Taliansky futbalový klub Sassuolo v utorok angažoval na post hlavného trénera Roberta D’Aversu, ktorý vystriedal Alberta Aquilaniho. Toho vedenie odvolalo v pondelok po sérii piatich prehier v Serii A.

Päťdesiatjedenročný D’Aversa podpísal kontrakt do konca prebiehajúcej sezóny. Premiéru na lavičke absolvuje po reprezentačnej pauze, keď jeho tím privíta 22. novembra Janov.

Rozhodnutie o prepustení Aquilaniho viselo vo vzduchu po sobotňajšej hladkej prehre s AS Rím (0:3).

Štyridsaťdvaročný kouč mal na lavičke Sassuola bilanciu štyri víťazstvá, dve remízy a sedem prehier v 13 dueloch Serie A a Talianskeho pohára.

V ligovej tabuľke patrí tímu po 11. kole 17. priečka so ziskom ôsmich bodov. Aquilani má za sebou prvé trénerské pôsobenie v najvyššej súťaži, predtým pracoval v akadémii Fiorentiny a v Serii B viedol Pisu a Catanzaru.

D’Aversa naposledy viedol FC Turín, do ktorého prišiel vo februári a zachránil ho pred zostupom.

Tomu sa predtým nevyhol pri pôsobeniach v Empoli a Parme, ktorú predtým priviedol z tretej ligy späť do Serie A.

V marci 2024 ho vyhodili z Lecce po tom, čo hlavou udrel hráča, za čo mu Serie A udelila dištanc na štyri zápasy.

V najvyššej talianskej súťaži je to už šiesta zmena na poste hlavného trénera, pred Sassuolom tak spravili v Udinese, Benátkach, Fiorentine, Bologni a Parme.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Roberto D'Aversa.
    Roberto D'Aversa.
    Po sérii piatich prehier prišla zmena. Taliansky klub angažoval nového trénera
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