Pomohol vyradiť Slovan, podpísala ho Chelsea. Mladý talent však bude hrať v druhej lige

Kazašský futbalový reprezentant Dastan Satpajev bude v sezóne 2026/2027 pôsobiť na hosťovaní v druholigovom Burnley.
Osemnásťročný útočník krátko predtým definitívne skompletizoval prestup z Kajratu Almaty do Chelsea, s ktorou podpísal zmluvu do roku 2033.
Chelsea sa na príchode talentovaného hráča dohodla už vo februári 2025, transfer však mohol nadobudnúť platnosť až po jeho dovŕšení 18 rokov.
Satpajev počas leta absolvoval s londýnskym klubom prípravnú tour v Austrálii a Ázii a skóroval aj v zápase proti Western Sydney Wanderers. Následne zamieril na ročné hosťovanie do Burnley.
„Je to pre mňa veľká príležitosť v mojej kariére a zároveň skvelý klub, v ktorom môžem ukázať, čo dokážem, a pomôcť tímu vrátiť sa tam, kam patrí.
V Anglicku budem hrať prvýkrát a som pripravený na ďalšiu kapitolu. Som veľmi rád, že som tu,“ uviedol Satpajev pre klubový web Burnley.
Rodák z Almaty je odchovanec Kajratu, do ktorého akadémie prišiel ako osemročný. Za mužské tímy v Kazachstane nastrieľal 27 gólov v 63 zápasoch.
V marci 2025 sa stal najmladším hráčom v histórii kazašskej reprezentácie a neskôr aj najmladším Kazachom, ktorý nastúpil v Lige majstrov. Na ceste do ligovej fázy pomohol vyradiť aj Slovan Bratislava.