Polícia zadržala bývalú hviezdu chorvátskeho futbalu. Čelí podozreniam v korupčnej kauze

Dario Šimič
Dario Šimič (Autor: Davide Capano)
ČTK|14. júl 2026 o 21:03
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Bol prvým Chorvátom, ktorý dosiahol hranicu 100 reprezentačných štartov.

Bývalý chorvátsky futbalový reprezentant Dario Šimič bol v utorok v Záhrebe zatknutý. Štátne zastupiteľstvo oznámilo, že zadržanie bolo súčasťou protikorupčnej operácie súvisiacej s výstavbou kempu.

Úrad vo vyhlásení uviedol, že začal trestné stíhanie proti trom chorvátskym občanom. Sú podozriví z vydania nezákonného povolenia na prevádzkovanie kempu, zo zneužitia právomoci, prekročenia právomocí verejného činiteľa a z podnecovania k takémuto zneužívaniu.

Šimičov právny zástupca obvinenia odmietol ako neopodstatnené a uviedol, že jeho klient sa žiadneho protiprávneho konania nedopustil.

Úrady v Tisne, kde sa kemp nachádza, však podľa agentúry SID už v roku 2024 podali na Šimiča sťažnosti pre údajne nelegálnu stavebnú činnosť v chránenej pobrežnej oblasti.

Bývalý špičkový obranca Šimič bol prvým Chorvátom, ktorý dosiahol hranicu 100 reprezentačných štartov.

Pomohol k tretiemu miestu na majstrovstvách sveta v roku 1998 a nastúpil aj na ďalších dvoch svetových šampionátoch.

Odchovanec Dinama Záhreb pôsobil aj v milánskych veľkokluboch AC Miláno a Inter Miláno a je dvojnásobným víťazom Ligy majstrov.

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