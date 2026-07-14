Polícia zadržala bývalú hviezdu chorvátskeho futbalu. Čelí podozreniam v korupčnej kauze

Bývalý chorvátsky futbalový reprezentant Dario Šimič bol v utorok v Záhrebe zatknutý. Štátne zastupiteľstvo oznámilo, že zadržanie bolo súčasťou protikorupčnej operácie súvisiacej s výstavbou kempu.
Úrad vo vyhlásení uviedol, že začal trestné stíhanie proti trom chorvátskym občanom. Sú podozriví z vydania nezákonného povolenia na prevádzkovanie kempu, zo zneužitia právomoci, prekročenia právomocí verejného činiteľa a z podnecovania k takémuto zneužívaniu.
Šimičov právny zástupca obvinenia odmietol ako neopodstatnené a uviedol, že jeho klient sa žiadneho protiprávneho konania nedopustil.
Úrady v Tisne, kde sa kemp nachádza, však podľa agentúry SID už v roku 2024 podali na Šimiča sťažnosti pre údajne nelegálnu stavebnú činnosť v chránenej pobrežnej oblasti.
Bývalý špičkový obranca Šimič bol prvým Chorvátom, ktorý dosiahol hranicu 100 reprezentačných štartov.
Pomohol k tretiemu miestu na majstrovstvách sveta v roku 1998 a nastúpil aj na ďalších dvoch svetových šampionátoch.
Odchovanec Dinama Záhreb pôsobil aj v milánskych veľkokluboch AC Miláno a Inter Miláno a je dvojnásobným víťazom Ligy majstrov.