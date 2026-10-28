Slovák ho zranil pri zrážke. Bývalý český reprezentant musí na operáciu. Bude dlho mimo hry

Kapitán futbalistov Hradca Králové Vladimír Darida má po víkendovom ligovom zápase s Jabloncom pretrhnutý vnútorný postranný väz v kolene a musí podstúpiť operáciu.
Tridsaťšesťročný stredopoliar si už do konca jesennej časti sezóny nezahrá, podľa odhadov bude chýbať približne tri mesiace.
Koncom januára by sa mohol vrátiť do plnej tréningovej záťaže, povedal novinárom po stredajšom zápase domáceho pohára v Prostějove tréner „Votrokov“ David Horejš.
Darida sa zranil v zápase proti Jabloncu v 77. minúte po nešťastnej zrážke so Slovákom Dominikom Hollým.
Operácii sa síce nevyhne, no Východočesi si aspoň čiastočne vydýchli, že nejde o najhoršie možné zranenie kolena.
Ak by mal bývalý český reprezentant pretrhnutý skrížený väz, nútená prestávka by bola oveľa dlhšia. „Votroci“ dúfajú, že ich líder by mohol byť k dispozícii na začiatku jarnej časti sezóny, ktorá sa začne posledný januárový víkend.
„U Vláďu sa potvrdilo pretrhnutie vnútorného postranného väzu. Budúci týždeň ho čaká operácia kolena. Veríme, že všetko dobre dopadne.
Koncom januára by mal byť v plnej záťaži,“ uviedol tréner Horejš po víťazstve 3:1 po predĺžení v Prostějove.
Darida sa vlani po 12 rokoch vrátil do českej ligy a pomohol Hradcu k nečakanému štvrtému miestu.
Išlo o najlepšie umiestnenie Východočechov nielen v samostatnej najvyššej súťaži, ale aj od sezóny 1959/60, keď získali svoj dosiaľ jediný titul.
„Votroci“ sa vďaka tomu v lete po 31 rokoch predstavili v európskych pohároch a len tesne im unikol postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.
Darida je pre Východočechov kľúčovým hráčom. V minulej sezóne najvyššej súťaže bol s 11 gólmi ich najlepším strelcom.
V aktuálnom ligovom ročníku skóroval dvakrát. „Je to dominantný hráč, bez ktorého si musíme poradiť.
Chalani ho musia nahradiť, tím má veľkú kvalitu. Je to však, samozrejme, dôležitý hráč aj človek v kabíne. Je to skvelý chalan a aj kvôli nemu sme dnes vyhrali. Sľúbili sme mu, že postúpime,“ povedal Horejš.
„Našťastie to nie je najhorší možný scenár. Sme radi, že nebude chýbať tak dlho, ako by mohol. Nemám o neho obavy. Keď sa dolieči, vráti sa do hry a opäť bude prínosom.
Musíme ukázať, že dokážeme hrať aj bez neho,“ poznamenal ofenzívny stredopoliar a autor víťazného gólu proti Prostějovu Tom Slončík.