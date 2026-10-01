ONLINE: Dánsko - Portugalsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 4)

Futbalisti Dánska a Portugalska dnes hrajú tretí zápas v 4. skupine A-divízie nového ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Dánsko - Portugalsko dnes LIVE (Liga národov UEFA, A-divízia, skupina 4, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 4 2026/2027
01.10.2026 o 20:45
Dánsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Portugalsko
Prenos
Veľkou témou pred zápasom je Cristiano Ronaldo. Kapitán Portugalska nastúpil v úvodnom stretnutí Ligy národov proti Walesu, no pri víťazstve 2:1 nad Nórskom zostal počas celého zápasu iba na lavičke. Išlo pritom o jeho prvý súťažný zápas za Portugalsko od júna 2008, v ktorom neodohral ani minútu. Ronaldo je stále historicky najlepší strelec Portugalska, za ktoré v 234 reprezentačných zápasoch zaznamenal rekordných 146 gólov.
Situácia sa následne výrazne skomplikovala. Po tlačovej konferencii trénera Jorgeho Jesusa a rozhovore s prezidentom Portugalskej futbalovej federácie Pedrom Proencom sa Ronaldo rozhodol opustiť reprezentačný zraz. Svoj odchod následne potvrdil aj na sociálnej sieti, kde uviedol, že v pravý čas portugalským fanúšikom vysvetlí skutočné dôvody svojho rozhodnutia. Ronaldo tak v súboji s Dánskom nenastúpi.
Situácia sa následne výrazne skomplikovala. Po tlačovej konferencii trénera Jorgeho Jesusa a rozhovore s prezidentom Portugalskej futbalovej federácie Pedrom Proencom sa Ronaldo rozhodol opustiť reprezentačný zraz. Svoj odchod následne potvrdil aj na sociálnej sieti, kde uviedol, že v pravý čas portugalským fanúšikom vysvetlí skutočné dôvody svojho rozhodnutia. Ronaldo tak v súboji s Dánskom nenastúpi.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Ligy národov, v ktorom sa stretnú Dánsko a Portugalsko.
Dánsko začalo skupinovú fázu prehrou s Nórskom 2:3. Následne dokázali na úvodný neúspech rýchlo zareagovať a v druhom kole zdolali Wales 2:0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte tri body a v tabuľke im patrí tretie miesto.
Portugalsko má zatiaľ stopercentnú bilanciu. Najskôr si poradilo s Walesom 1:0 a následne zvládlo aj náročný duel v Nórsku, kde zvíťazilo 2:1. S plným počtom šiestich bodov je tak na čele skupiny a proti Dánsku bude chcieť svoju pozíciu potvrdiť.
Dánsko začalo skupinovú fázu prehrou s Nórskom 2:3. Následne dokázali na úvodný neúspech rýchlo zareagovať a v druhom kole zdolali Wales 2:0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte tri body a v tabuľke im patrí tretie miesto.
Portugalsko má zatiaľ stopercentnú bilanciu. Najskôr si poradilo s Walesom 1:0 a následne zvládlo aj náročný duel v Nórsku, kde zvíťazilo 2:1. S plným počtom šiestich bodov je tak na čele skupiny a proti Dánsku bude chcieť svoju pozíciu potvrdiť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.