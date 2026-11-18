Nórsky futbalista Erling Haaland premenil v závere utorkového zápasu Ligy národov proti Dánsku (3:2) pokutový kop a rozhodol o postupe svojej krajiny do štvrťfinále.
Hostia zavŕšili v šiestej nadstavenej minúte ohromujúci obrat, ešte desať minút pred uplynutím riadneho hracieho času totiž prehrávali 1:2.
Nórsko vďaka výhre v Kodani predbehlo domácich v tabuľke 4. skupiny a postúpilo z druhého miesta vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov.
Kanonier Manchestru City začal obrat už v 37. minúte, keď znížil na 1:2 po veľkej chybe brankára Madsa Hermansena. Dáni viedli 2:0 v 14. minúte, keď sa presadili Rasmus Höjlund a Pierre-Emile Höjbjerg.
Od inkasovaného gólu však neboli lepší a Nóri postupne zväčšovali svoj tlak, len Haaland mal v druhom polčase niekoľko šancí na vyrovnanie. Ujala sa však až dorážka kapitána Martina Ödegaarda z 83. minúty.
Dánom na postup stačila aj remíza, v takom prípade by mali o tri body viac ako hostia.
Nórom však dovolili zahrávať priamy kop a po ňom zahral rukou obranca Joachim Andersen, čo si všimli rozhodcovia pri systéme VAR. Haaland sa z bieleho bodu nemýlil a rozhodol drámu.
Je skvelé byť Nórom
Pre 26-ročného útočníka to bol 68. reprezentačný gól v 61. dueli za národný tím. Od prvej edície Ligy národov nemá v súťaži na konte nikto viac presných zásahov ako 25-gólový Haaland.
Počas uplynulých 12 mesiacov pomohol Nórsku aj ku kvalifikácii na letný svetový šampionát a na samotnom záverečnom turnaji skóroval sedemkrát.
„Je skvelé byť Nórom! Bol to jeden z najbláznivejších futbalových rokov, aké som kedy zažil,“ povedal Haaland po utorkovom stretnutí pre nórsku televíziu TV2.
„Tréner nám pred duelom hovoril, aby sme tento absolútne neuveriteľný futbalový rok zavŕšili vo veľkom štýle. V druhom polčase sme úplne dominovali,“ dodal nórsky kanonier.
Dánom sa v prvom vzájomnom zápase v septembri nepodarilo dokonať identický obrat. Dokázali vyrovnať na 2:2, no aj vtedy Haaland rozhodol o výhre 3:2.
Zverenci Briana Riemera potom dvakrát zdolali Wales, prehrali prvý duel s Portugalskom a v sobotu ho po dominantnom výkone zdolali v Brage 4:1.
Dokopy získali deväť bodov a skončili v skupine tretí, čo im však nestačí zatiaľ ani na definitívu zotrvania v elitnej divízii.
Tú si zaistili 10-bodoví Taliani a 11-bodoví Gréci. Dánsko zabojuje spoločne s Walesom, Chorvátskom a Srbskom v marcovej baráži.
Zaslúžili sme si prehrať, skonštatoval tréner Dánska
Riemer síce priznal, že inkasovať gól v úplnom závere je smolné, no zverenci podľa jeho slov zlyhali v realizácii herného plánu.
„Mali sme hrať futbal a herne súpera prevýšiť. Oni stavili na fyzickú hru a silu, my sme na to mali odpovedať futbalom. Viedli sme 2:0 ale nemali sme kontrolu nad zápasom.
Všetko čo viedlo k rozhodujúcemu gólu jednoducho nebolo na dostatočnej úrovni. Za dnešný výsledok si môžeme sami, zaslúžili sme si prehrať,“ poznamenal tréner Dánov.
Oba tímy ukončili skupinovú fázu o šesť bodov za víťazným Portugalskom, ktoré si pripísalo svoje prvé víťazstvo v ére po Cristianovi Ronaldovi.
V Cardiffe triumfovalo nad Walesom 3:2. V obrane pôsobilo opäť neisto, čelilo celkovo 22 strelám a v dueli aj prehrávalo, no dokázalo hneď vyrovnať. V 70. minúte zariadil triumf obhajcov trofeje Carlos Forbs.
Portugalci a Nóri sa pridali ku šestici Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Holandsko, Anglicko a Španielsko. Žreb marcového štvrťfinále sa uskutoční v piatok a štyria víťazi konfrontácií postúpia na finálový turnaj, ktorý sa odohrá v júni.